Côte d’Ivoire : Olivia Yacé inaugure un centre de santé qui porte son nom à Yamoussoukro

Dans son rôle d’agent de développement qui cadre avec la vision de la LONACI et du COMICI, Olivia Yacé, Miss CI 2021, a inauguré le vendredi 18 septembre le centre intégré du village de N’Gokro dans la capitale politique et administrative de Côte d’Ivoire.

Le centre de santé ‘’Olivia Yacé’’, inauguré à N’Gokro

Il y a un an, Olivia Yacé, Miss CI 2021 aux côtés de la Fondation Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) et le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), procédaient à la pose de la première pierre du centre de santé intégré du village de N’Gokro dans le District autonome de Yamoussoukro. C’est un partenariat scellé en 2020 qui confère aux reines de beauté ivoiriennes de choisir dans une commune ou une localité de la Côte d’Ivoire pour la réalisation d’une œuvre sociale.

Ainsi, un an plus tard et précisément le vendredi 18 septembre, la deuxième dauphine de Miss Monde et Miss Monde Afrique 2022, a inauguré justement cette infrastructure sanitaire qui porte son nom ‘’Olivia Yacé’’, au cours d’une cérémonie officielle présidée par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, en présence du donateur et du COMICI conduit par son président, Victor Yapobi.

Visiblement heureux de cette initiative, le président de la cérémonie a adressé ses remerciements à la LONACI et à son directeur général, Dramane Coulibaly, qui réalisent ainsi le vœu des populations de N’Gokro d’acquérir un établissement sanitaire. ‘’Yamoussoukro n’est pas en marge de cette dynamique du Gouvernement d’offrir un mieux-être aux populations ivoiriennes’’, souligne-t-il. Et Olvia Yacé se réjouissait également de la construction de cet établissement sanitaire dans la capitale administrative et politique où elle a été élue lors de la présélection de Miss Yamoussoukro 2021.

Bien avant elle, Maryline Kouadio (Miss CI 2020) et Marlène Kouassi Kany (Miss CI 2022), ont respectivement inauguré le centre de santé de Nanglais dans le département de Sakassou et l’école primaire du village de Bakro dans le département d’Aboisso.