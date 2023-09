Une autre affaire d’infidélité plane sur Neymar

Le joueur brésilien, Neymar a-t-il encore trompé sa compagne, Bruna Biancardi ? Un message énigmatique publié par cette dernière sur son compte Instagram en dit vraiment long.

Neymar secoué par une autre affaire d’infidélité

Il y a quelques mois le joueur brésilien de 31 ans, Neymar faisait le chou gras des médias de son pays. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain (PSG) avait été accusé d’avoir entretenu une relation extra-conjugale avec la blogueuse brésilienne, Fernanda Campos. L’affaire a fait tellement de bruit que l’attaquant de la Seleçao confondu a été obligé au mois de juin dernier de présenter des excuses publiques à sa compagne Bruna Biancardi.

Alors qu’on pensait que ce chapitre était définitivement clos, une nouvelle affaire d’infidélité s’ouvre à nouveau contre le nouveau sociétaire de l’équipe Al-Hilal en Arabie-Saoudite. C’est un message énigmatique posté sur son compte Instagram par sa chérie qui attend un deuxième enfant de la star qui met la puce à l’oreille. ‘’Si vous n’êtes pas fidèle à ceux qui sont à vos côtés au quotidien, vous ne serez fidèle à personne’’, écrit-elle.

Mais, ce que Bruna Biancardi n’a pas souligné c’est de savoir à qui elle a adressé ce message. Qui en dit déjà long et les spéculations vont bon train sur la toile. Les internautes pensent directement qu’il s'agit de l'ancien de FC Barcelone. Ils se posent mille et une questions sur le comportement de Neymar envers celle qu’il dit aimer. On attend de voir sa réaction dans les jours à venir.