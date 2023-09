Showbiz : Une nouvelle chanson oppose Booba et Didi B

L’entente entre Didi B et Booba n’est plus au beau fixe. Une chanson proposée respectivement par les deux artistes avec chacun sa propre version crée la polémique sur les réseaux sociaux.

Booba et Didi B en désaccord sur une nouvelle chanson

Didi B et Booba se regardent vraiment en chien de faïence. Les deux artistes présentent actuellement une autre image déplorable d’eux sur les réseaux sociaux. Tout est partie d’une chanson intitulée ‘’Cocolia’’, que le Duc de Boulogne a proposé une version à ses fans. Le rappeur français a demandé à ceux-ci de la compléter et l’un d’eux aura la chance de collaborer avec lui.

Quelques heures plus tard, à la date du lundi 18 septembre, Didi B a contre-attaqué en dévoilant à son tour sa version à lui aux internautes. Maintenant, les fans se posent la question de savoir à qui appartient réellement cette chanson ?

Un élément de réponse vient d’être donné par un proche du rappeur ivoirien qui n’est autre le fils de feu le journaliste Pol Dokui, qui s’appelle dans le milieu du showbiz ivoirien, Zagba le Requin. ‘’Le son Cocolia appartient à Didi. B et c’est lui qui me l’a fait écouter pour la première fois en me disant que sur cette chanson, il sera en feat avec Booba, après DIDI B ne peut pas faire fuiter une chanson de Booba car il ne lui envoie pas ses chansons comme le fait naturellement Didi B vu leur collaboration. Booba a pris la chanson ‘’Cocolia’’ et a fait un coup d’Etat musical là-dessus afin de lui donner un nouveau gouvernement, il y a de la mauvaise foi là-dedans, car il a effacé toutes les parties de Didi B avant de rendre publique la chanson’’, clarifie-t-il.

Dans le même temps, Booba vient d’ironiser sur la version de son poulain qui a obtenu de faibles résultats sur la toile avec cette chanson en lui collant le surnom de ‘’Cacalia’’. On attend de voir la réaction du jeune rappeur ivoirien.