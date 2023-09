Polémique autour de la chanson ‘’Cocolia’’ : Didi B abdique au profit de Booba

Didi B baisse les armes face à Booba. En cause, la polémique de la chanson ‘’Cocolia’’, qui a cours sur la toile. Le rappeur ivoirien qui avait répliqué en proposant sa version à celle du français laisse tout tomber.

Didi B : ‘’Si ce morceau lui plaît, il est à lui’’

La bataille de la paternité de la chanson ‘’Cocolia’’, a fait rage ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Elle a été entraînée par les rappeurs français et ivoiriens, Booba et Didi B. A la suite de la version de B20, Diyilem a dévoilé pour lui créant ainsi une vague d’interrogations de la part des fans des deux stars du Hip-Hop.

Pour mettre fin définitivement à la polémique qui ne fait qu’enfler sur la toile, l’ancien membre de Kiff No Beat, a fait une sortie sur X (anciennement Twitter), pour faire profil bas et laissé tout tomber. ‘’Je ne veux pas privilégier la polémique à l’artistique. D’ailleurs, je suis très fier de voir à quel point ce titre a plu à toute la France et à quel point beaucoup se sont senti concernés par ce titre. Et dans aucun scénario, je n’aurais souhaité faire la guerre avec l’une de mes inspirations. Si ce morceau lui plaît, il est à lui (Booba : NDLR). Je m’en retourne au travail pour en faire d’autres. Dans tous les cas, j’ai sorti ce titre pour que vous puissiez l’apprécier. Merci beaucoup, l’Afrique doit toujours gagner’’, écrit-il.

Mais, avant, le chanteur ivoirien qui a fait sensation il y a quelques jouers avec son premier concert aux Etats-Unis, a expliqué les circonstances de la création de cette chanson qui est une inspiration propre à lui. ‘’J'ai fait Cocolia quand je me suis rendu compte du succès du morceau ‘’Quartier’’ chez moi à Abidjan. J’ai voulu m’exprimer de la même manière sur des sujets plus personnels et l’aventure que je partage avec mes amis. C’est pour ça que la nuit du 23 au 24 mars, je me suis rendu au studio Insomnia à Boulogne Billancourt en pleine manifestation pour écrire le titre avec Igor LDT sur une composition de Spectra et de Heezy Lee. J’avais prévu d’ailleurs de faire le clip au Mexique durant mon séjour actuel aux États-Unis dans ce petit hôtel situé dans un petit paradis qu’on appelle ‘’Cocolia Hotel’’, souligne-t-il. Avec toutes ces explications, l’on comprend que c’est avec le cœur en peine qu’il se résigne à abandonner le combat face à son patron du label 92i Africa.