Nigéria : Davido craint pour sa vie et prend des précautions

Le risque de se voir empoisonner, le chanteur nigérian, Davido prend beaucoup de précautions lorsqu’il se retrouve en public ou avec des proches. La preuve avec deux exemples qui en disent long.

Davido se méfie de son entourage

La vie des célébrités est souvent accompagnée d’énormes pressions. Ces dernières s’attirent aussi de convoitise et de jalousie. Les artistes et autres personnalités sont attaqués de diverses manières par des personnes qui en veulent à leur vie. Ils se méfient beaucoup de tout et de rien. Pour ce faire, ils prennent des précautions lorsqu’ils sont en public.

C’est ce que le chanteur nigérian, Davido a décidé de faire depuis un certain temps. Le décès mystérieux de son collègue Mohbad est venu encore amplifier sa méfiance vis-à-vis de son entourage. Deux événements qui se sont déroulés ces temps-ci et rapportés par la presse nigériane en disent long.

Au début du mois de septembre, la star de l’Afro-beat se trouvait dans un restaurant avec d’autres artistes nigérians. Il a refusé de manger la nourriture qu’on avait servi à son absence. L’artiste qui doute de ses collègues est allé se servir lui-même en les mettant mal à l’aise. Après cette scène intrigante, la plus récente s’est produite au cours de la marche en hommage à Mohbad. Davido qui avait un gobelet en main qu’il protégeait constamment a refusé de prendre une bouteille d’eau tendue par l’un de ses proches.