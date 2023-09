France : MHD demande pardon à sa mère après sa condamnation à 12 ans de prison

Le verdict est tombé le samedi 23 septembre dans l’audience du dossier ‘’rixe mortelle’’, du rappeur français-guinéen, MHD. Il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Ses proches et sa mère anéantis, le rappeur a demandé pardon.

MHD : ‘’Choisissons bien nos potes. S’entourer mal peut détruire un rêve’’

Après près de trois semaines de débats denses, jugé avec huit autres accusés pour un passage à tabac mortel dans le cadre d’un règlement de comptes entre bandes rivales, le rappeur français-guinéen, MHD a été condamné le samedi 23 septembre à 12 ans de réclusion criminelle. Malgré son innocence qu’il clame haut et fort depuis le déclenchement de l’affaire.

Après le verdict, les proches et la mère de Mohamed Sylla plus connu sous le nom d’artiste de MHD, étaient complètement anéantis. Le fer de lance de la musique Afro-Trap, a fait une déclaration assez surprenante qui a été rapporté par des médias français. Le chanteur a fait savoir qu’il s’est malheureusement rendu compte qu’il a commis une grosse erreur en faisant à des personnes qui l’ont abandonné plus tard. ‘’J’ai été induit en erreur par des proches, j’ai compris que la vie ne sera plus pareille ce soir-là après l’incident. Influence, et booster par un groupe d’amis qui m’ont tous abandonné aujourd’hui. Je suis seul devant mon destin. Voir ma mère pleurer au tribunal m’était insupportable. La voir se lever tous les matins à 6h pour assister au procès me travaillait psychologiquement. Je ressentais en elle la peur, le stress et une perte de poids considérable’’, regrette-t-il.

Sa mère, très affectée par la condamnation de son fils de 29 ans, a pleuré tellement fort que ceux qui ont assisté à l’audience ont entendu ses cris dans une pièce de la Cour d’assise de Paris où elle s’était enfermée. Déboussolé également, le chanteur a présenté des excuses à sa génitrice. ‘’Maman, pardonne-moi de ne pas t’avoir pas écoutée. Choisissons bien nos potes. S’entourer mal peut détruire un rêve’’, dit-il.