Côte d’Ivoire : Didi B va sortir un film retraçant sa carrière musicale

Le rappeur ivoirien, Didi B est un travailleur acharné. Il s’est construit une petite réputation depuis ses débuts dans le groupe Kiff No Beat jusqu’à une carrière solo aujourd’hui. Il veut sûrement faire connaître son parcours musical aux jeunes. Raison pour laquelle, il a annoncé la préparation d’un film sur sa carrière musicale et sa vie.

Didi B prépare un film sur son parcours musical

Didi B, malgré ses démêlés musicaux avec Booba reste quand-même focus sur sa carrière musicale. Il est présentement aux Etats-Unis où il a même donné de beaux spectacles à New York et Dallas. Une courte vidéo d’un tournage de clip dans les rues de New York a été présentée au cours d'un épisode de l’émission ‘Show Buzz’’, sur NCI. Le rappeur ivoirien a d’ailleurs dévoilé le programme de sa deuxième tournée musicale baptisée ‘’Mojotrone 2-pary II’’, le mercredi 27 septembre sur sa page Facebook. Cette tournée va le conduire dans plusieurs pays américains, européens et africains.

Bien qu’il prépare tranquillement ses concerts qui vont l’amener dans différentes villes du monde, le chanteur vient de faire une grande annonce à ses nombreux fans. L’ancien membre de Kiff No Beat veut à l’image de stars américaines qu’on se souvienne de lui. C’est une bonne nouvelle qui va réjouir certainement ses admirateurs. ‘’Je suis en train de préparer un film sur ma propre carrière avec Mamane, le film va exclusivement parler de ma vie et en même temps de celle d’un jeune Africain’’, déclare-t-il.

Ce qui est certain, ce film va retracer le parcours de Shogun dans la musique va partir des difficultés qu’il a connu à ses débuts jusqu' à son succès et sa notoriété aujourd’hui dans le Rap made in Côte d’Ivoire. Pour l’instant, le titre du film de Didi B n’a pas été communiqué. Mais, les fans attendent impatiemment cette production filmographique.