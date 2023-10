Konnie Touré est-elle enceinte ? : Un influenceur donne des indices

Lors de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, Konnie Touré a été choisie pour la présentation. Non seulement, sa prestation a été félicitée, sa prise de poids a attiré l’attention d’un influenceur.

La prise de poids de Konnie Touré intrigue un influenceur

La présentatrice ivoirienne, Konnie Touré a fait une belle prestation au cours de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire au Parc des expositions à Port Bouët. Les internautes ont de façon générale salué et félicité la prestance de la femme de l’ancien taekwondo in Mahama Abdoul Fatah Cho.

Mais, l’influenceur et polémiste ivoirien, Samuel Boga ne s’est pas seulement intéressé à la bonne présentation de la productrice de films. Il y a des détails au niveau de sa morphologie qui ont commencé à l’intriguer. Il s’agit des joues et du visage de Konnie Touré qui sont devenus arrondis.

Selon Samuel Boga, cette prise de poids de Konnie Touré est due au fait qu’elle soit enceinte de son premier enfant. Il a même laissé entendre qu’il s’agit d’une fille. ‘’Félicitations. On dit que c’est une fille. C’est pourquoi elle a pris du poids’’, se prononce-t-il. Pour le moment, le couple n’a effectué encore aucune sortie concernant ce sujet.