6 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’influenceuse camerounaise, Stéphanelle a une belle silhouette pour participer à Miss Cameroun dans son pays. Son entourage est même convaincu qu’elle peut être désignée reine de beauté au Cameroun. Mais, l’ex-finaliste de la saison 1 téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, ne voit pas d’intérêt à y participer.

Stéphanelle : ‘’En participant à Miss Cameroun, je perd plus que je ne gagne’’

Elles sont nombreuses les jeunes filles africaines qui souhaitent participer à des concours de beauté dans leur pays. Ces filles qui désirent y participer sont conscientes de leur beauté et leur entourage les y encourage fortement. L’influenceuse camerounaise, Stéphanelle qui a été finaliste de la première saison de l’émission de téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, a une belle plastique pour être une reine de beauté dans son pays.

Celle qui est devenue par la suite chroniqueuse télé est sollicitée par ses proches pour tenter l’aventure de Miss Cameroun. Selon ces personnes, Stéphanelle a tous les atouts pour ravir le diadème si elle décide de prendre part à cette compétition de beauté. Mais, l’influenceuse camerounaise a décliné poliment l’offre.

Toutefois, l’ex-finaliste de cette émission de téléréalité ne trouve pas un grand intérêt à participer à Miss Cameroun. Elle en donne les raisons réelles de son refus. ‘’En participant à Miss Cameroun, je perd plus que je ne gagne je m’explique : Si je signe un contrat par exemple de 10 millions, on va me donner 30% donc eux ils gagnent 70% ou plus même parfois peut-être c’est 80%. 70% c’est au cas où moi je viens avec un contrat si je ne me trompe pas, je ne sais pas ne portez pas, c’est juste ce que j’ai entendu. Et dans le cas contraire, si c’est eux qui viennent avec le contrat, ils ont je crois 80% de quelque chose comme ça. Donc qu’est-ce que je gagne vu que je sais que les contrats vont venir ?’’, justifie-t-elle.

D’ailleurs, Stéphanelle s’interroge sur l’après Miss Cameroun : ‘’Pourquoi je vais aller faire un concours qui va juste me donner un titre et après quoi je ne vais plus avoir de l’argent, je vais gérer mes factures et ma famille comment ? Je ne peux pas en fait, j’ai bien envie, j’aimerais bien mais quand je pèse le pour et le contre, il y a plus de contre en fait donc ça ne me sert à rien !’’. Cependant, l’influenceuse préfère sa liberté et ne veut pas qu’on lui dicte ce qu’elle doit faire et ce qu’elle ne doit pas faire. ‘’J’aime le fait que je peux me lever maintenant je dis que je vais à Dubaï je pars à Dubaï, je ne veux pas qu’on me dise quoi faire en fait. Je suis libre et je suis à l’aise. Je suis désolé pour vous je sais que vous aimeriez bien me voir en tant que Miss Cameroun mais ce n’est pas mon choix’’, avance-t-elle pour terminer.