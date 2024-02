Il y a plus de peur que de mal pour l’artiste Zouglou, Petit Denis. Très malade et hospitalisé dans une clinique de la place, Denco est retour pour le grand bonheur de ses fans avec un nouveau single.

Petit Dénis : ‘’Je faisais tout juste une petite crise de fatigue’’

Le chanteur Zouglou ivoirien, Petit Denis a passé de terribles moments vers les derniers mois de l’année 2023. Ses fans, les artistes, ses proches et quelques personnalités ont eu une sacrée sueur froide pour lui. Pendant cette période trouble du capitaine du Zouglou, une rumeur avait même envahi la toile annonçant sa mort. Mais, rien de tout cela était vrai. Le groupe Zouglou, Révolution a aussi sorti un single pour apporter leur soutien à Petit Denis.

Dénis Koulaté connu également sous le pseudonyme El Capo était pris en charge dans un établissement satinaire de la capitale du District d’Abidjan tenu secret par sa maison de production A. Phoenix Music. Plusieurs mois passés dans les mains des toubibs, l’artiste Zouglou s’est remis sur pied pour le grand bonheur de ses nombreux admirateurs.

PUBLICITÉ

D’ailleurs, Denco a repris quelques prestations musicales en ville. Il a même reçu un standing ovation au concert de remerciement des artistes ivoiriens au Président de la République, Alassane Ouattara le dimanche 18 février sur le Boulevard Valérie Giscard d’Estaing lorsqu’il a été annoncé sur le podium. Mieux, Petit Denis a sorti un nouveau single intitulé ‘’Solawe’’, qu’il a présenté en exclusivité ce lundi 19 février au cours de l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV.

Avant une belle prestation bien appréciée par le public présent, le chanteur Zouglou est revenu sur le mal qui le rongeait et qui l’avait éloigné un tout petit peu de ses fans et sur la rumeur de sa mort. ‘’Je faisais tout juste une petite crise de fatigue. Je suis quelqu’un qui bouge beaucoup. Je ne sais pas d’où cette rumeur est quittée. Ce n’est pas la première fois qu’on me tue. C’est Dieu qui a le dernier mot. Cette rumeur a joué énormément sur mon esprit. Mais, j’ai réussi à la surmonter’’, dit-il. Au sujet de son comportement à polémique, El Capo se remet beaucoup en question et qu’il aimerait changer dans sa vie pour faire plaisir à ses fans.

L’enfant du quartier de Gbatanikro a aussi adressé sa gratitude au groupe Zouglou Révolution qui lui a rendu hommage à travers une chanson. ‘’Je dis vraiment merci au groupe Révolution pour cette chanson en ma faveur mais j’aimerais leur dire que, je vais leur donner leur réponse en chanson aussi car ce couloir, n’est pas mon couloir’’, souligne-t-il.