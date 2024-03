Le cœur de l’animateur Eric Sekongo est rempli de bonheur. Il s’est remarié le jeudi 29 février à la grande mosquée de la Riviera-Golf dans la commune huppée de Cocody. Sur ses différentes pages Facebook, il a tenu à adressé un message sincère à sa nouvelle femme après son mariage.

Eric Sekongo : ‘’Tu es celle que mon cœur a choisi pour l’éternité’’

Eric Sekongo était l’homme le plus heureux le jeudi 29 février. En d’être promu nouveau directeur commercial et marketing du Groupe RTI, il a célébré son mariage musulman avec sa nouvelle compagne du nom de Asta Traoré le jeudi 29 février à la grande mosquée de la Riviera-Golf dans la commune huppée de Cocody.

Pour l’occasion, il s’est vu entouré de ses collègues, du Directeur général de la RTI, de ses amis, des personnalités politiques, journalistes et connaissances pour partager ce grand bonheur avec lui.Toutes ces personnalités ont été conviées dans un grand espace du District d’Abidjan pour une réception offerte par le couple.

Quelques heures après son union sacrée, Eric Sekongo envoie deux messages d’amour à sa nouvelle épouse sur ses différentes pages Facebook. Sur le premier, il écrit : ‘’Ce cœur t’appartient désormais…Tu es celle que mon cœur a choisi pour l’éternité… Devant ALLAH SWA, je te dis OUIIII… Belle femme, belle âme je t’aime. Heureux mariage à nous sous la protection du très haut’’ et sur le second : ‘’Que cette lumière brille pour l’éternité dans notre vie. Amour de ma vie. Bénédictions d’Allah SWA ce jour Jeudi 29 février 2024… Une date symbolique’’. En commentaire, ce sont des félicitations que les nombreux internautes ont adressé à Eric Sekongo et à sa nouvelle femme.