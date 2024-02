Miss CI 2023, Mylène Djihony, représente la Côte d’Ivoire à la 71ème édition de Miss Monde 2023 actuellement en Inde. Mais, avant la grande finale le 9 mars prochain, la candidate ivoirienne a échoué d’entrée à deux challenges de cette compétition mondiale de beauté.

Mylène Djihony échoue d’entrée à deux challenges de Miss Monde 2023

La 71ème cérémonie de Miss Monde 2023 a débuté le mardi 20 février sur les chapeaux de roue à la Jio World Convention Center de Mumbai en Inde. Toutes les candidates du monde venues de 114 nations ont présenté chacune leur culture à travers des tenues vestimentaires. La reine de beauté ivoirienne, Mylène Djihony a présenté une magnifique tenue inspirée de la région ivoirienne.

Dans une publication sur sa page Facebook, la représentante ivoirienne à Miss Monde 2023, a expliqué son habillement qu’elle a porté à l’ouverture. ‘’Le « PÔ » que je tiens entre mes mains symbolise la récompense donnée aux femmes les plus accueillantes et les plus hospitalières de nos villages. Le masque que je porte sur mon dos est le « Goli Kple Kple » classé patrimoine culturel ivoirien et est l’un des masques sacrés du peuple baoulé. Ma robe est un symbole de modernité liée à la ville d’Abidjan qui s’appelle aussi « la perle des lagunes » et mes origines Guéré qui a son pagne tissé en bande bleu marine et blanche. Je vous invite donc à découvrir ma belle Côte d’Ivoire’’, écrit-il.

PUBLICITÉ

Mais, après son extraordinaire entrée à la cérémonie d’ouverture, Miss CI 2023, âgée de 25 ans démarre très mal la compétition mondiale de beauté. Parmi plusieurs autres candidates africaines, Mylène Djihony a échoué aux deux premiers challenges à savoir le défi Head to head (NDLR : tête à tête) et celui du Sport. La jeune fille originaire de l’ouest de la Côte d’Ivoire n’a pas été retenue parmi les 25 finalistes destinées à la finale du premier challenge et du second.

Seules les candidates africaines venues du Botswana, Nigéria, de l’Afrique du Sud, du Kenya, de Madagascar et du Zimbabwe, ont été sélectionnées. Toutefois, l’aventure continue, car il y a encore d’autres challenges à relever avant à la grande finale de Miss Monde 2023 le 9 mars prochain à la Jio World Convention Center de Mumbai en Inde.