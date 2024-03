La rappeuse ivoirienne, Nash est bien de retour sur la scène musicale. Après trois ans d’absence, ‘’la go cracra du djassa’’, a présenté son quatrième album de 14 titres intitulé ‘’Ambiance Nouchi’’, aux mélomanes ivoiriens après la Suisse.

Nash, ‘’la go cracra du djassa’’, renouvelle sa confiance avec les mélomanes ivoiriens. Et son ‘’gbonhi’’ (NDLR : fans en nouchi) l’attendait impatiemment depuis plusieurs années maintenant. Après son troisième album ‘’Nouchi Stylé’’, il y a trois ans, Nash est restée silencieuse sur le plan discographique en Côte d’Ivoire. Mais elle multipliait les tournées dans les festivals en Europe et particulièrement en Suisse.

Entre ses allers et retours, Omanh, l’autre surnom de la chanteuse ivoirienne, préparait tranquillement son retour sur la scène musicale ivoirienne. La rappeuse a donné les couleurs dans un premier temps avec un single intitulé ‘’Akwaba’’, en featuring avec la jeune ivoirienne-suisse dont le nom d’artiste est KT Gorique. Un bon signe pour les nombreux aficionados de l’une des pionnières du Rap ivoire féminin en Côte d’Ivoire.

En effet, en Suisse où elle était au début du mois de février pour participer aux 10 ans d’anniversaire de l’association pharaphina.ch et à la 6ème édition du dîner-gala de levée de fonds de cette organisation à but non lucratif, Nash en a profité pour présenter son quatrième album baptisé ‘’Ambiance Nouchi’’. Son public ivoirien a été bien servi à son tour le samedi 2 mars à Abidjan à l’espace Acoustic aux Deux-Plateaux-Vallons dans la commune de Cocody.

Avec un parterre d’invités dont les artistes Josey, Kajeem, Yilim, Blé Marius et Kedjevara ainsi que des sportifs comme la sprinteuse ivoirienne, Marie Josée Ta Lou et l’ancien footballeur ivoirien, Serey Dié, ‘’la go cracra du djassa’’, a officiellement présenté sa quatrième production discographique qui vraiment éclectique avec 14 titres plus intéressantes les uns que les autres. Raison pour laquelle, elle estime que c’est un album de renaissance qui parle d’espoir, sensibilise la jeunesse, valorise le langage nouchi et qui donne la joie.

Des collaborations de taille ont été faites avec Blé Marius sur la chanson ‘’Wêcoast’’, dont c’était le rêve de la rappeuse depuis 2007, qui s’est réalisé aujourd’hui et elle en est fière. Il y a ensuite avec Kajeem dans ‘’Yaki’’, Julien Goualo dans le titre éponyme et Yaziel dans ‘’Vanités’’. Pour la réalisation de l’œuvre musicale, Nash s’est attachée les services de quatre arrangeurs à savoir Cédric Kanavaro, K Blé, Ludovic et Stelair. Avec ‘’Ambiance Nouchi’’, la rappeuse ivoirienne vise loin et espère qu’il va traverser les frontières de la Côte d’Ivoire. Après la sortie la semaine prochaine sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Natacha Flora Sonloué, le nom de l’artiste à l’état civil donne rendez-vous à son public pour un grand concert le 16 novembre au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville.