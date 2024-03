Le chanteur Manadja Confirmé s’est lancé dans le métier de mannequinat. A peine qu’il a commencé à s’y mettre qu’il vient de décrocher un gros contrat du côté des Etats-Unis. L’information a été donnée par son manager de Paris sur sa page Facebook.

Manadja Confirmé obtient un gros contrat de mannequinat aux Etats-Unis

Les ivoiriens ont connu Manadja Confirmé lorsqu’il travaillait en tant que manager aux côtés de DJ Congélateur. Après des brouilles, les deux se sont séparés et chacun a mené sa carrière. Manadja Confirmé qui était artiste-chanteur à la base et ayant même sorti un single par le passé pour être manager, est revenu à ses premiers amours. Il a sorti successivement des singles comme ‘’C’est Dieu’’, en featuring avec Kerozen, ‘’Poulet devient quelqu’un’’ et ‘’Poulet tremblé’’.

En plus de la musique, le chanteur a décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Depuis quelque temps, Manadja Confirmé s’est lancé dans le métier de mannequinat. Une vidéo a même circulé sur la toile où on le voit en train d’apprendre à marcher sur un T aux côtés d’autres mannequins dans une agence de mannequinat. Invité sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, au début du mois de mars, il a confirmé devenir top model. ‘’Oui, je veux devenir mannequin. Au fait, j’aime la mode. Il y a même des gens qui m’ont encouragé à me lancer dans le métier lorsque j’étais à Paris. Il y a l’agence Nid de stars qui m’a contacté pour travailler avec elle’’, avait-il déclaré.

Voilà qu’une agréable nouvelle vient d’être annoncée pour le futur mannequin Manadja Confirmé. C’est son manager à Paris du nom de Charly Parker à ne pas confondre avec le grand Charly Parker, ancien producteur-manager du groupe Akobo Poussière, qui l’a dévoilé le dimanche 17 mars à travers un post sur sa page Facebook Charly Parker Fraternité. ‘’Manadja Confirmé un cachet de 10 millions FCFA au USA pour du mannequinât. Une nouvelle page s’ouvre pour l’artiste le mannequin des DJ’’, écrit-il. En commentaire, il donne même la date et invite les ivoiriens vivants aux Etats-Unis à réserver du 1er juin au 30 juin un bel accueil à l’artiste pour sa seconde carrière dans le mannequinat.

Afrique-sur7.ci est entré en contact avec le staff abidjanais de l’artiste qui a fait savoir effectivement que c’est Charly Parker qui a plus de détails à donner. Lorsque le contact de celui-ci à Paris a été donné, il n’a pas décroché l’appel Whatsapp. Mais, un message lui a été laissé en attendant d’avoir la suite.