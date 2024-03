La représentante ivoirienne à Miss Monde 2024, Mylène Djihony n’a pu arriver sur le podium. En retournant en Côte d’Ivoire un peu déçue, elle a quand même remercié les nombreux ivoiriens pour leur soutien à ce concours de beauté mondial.

Mylène Djihony : ‘’Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers chacun d’entre vous pour votre soutien infaillible’’

Mylène Djihony, Miss CI 2023 n’a pu franchir le Top 40 de Miss Monde 2024. La représentante ivoirienne n’étaient pas parmi les 40 autres filles qui allaient continuer la suite de la prestigieuse compétition de beauté qui s’est déroulée le week-end dernier à la Jio World Convention Center de Mumbai en Inde. Restée quelques jours après la fin du concours qui a vu l’élection de Miss République Tchèque, Krystyna Pyszková comme la nouvelle Miss Monde 2024, Mylène Djihony regagne enfin la Côte d’Ivoire.

Sûrement dans le hall de l’hôtel où elle a séjourné avec les autres Miss avec une valise en main, Miss CI 2023 qui est sur le point de retourner au pays a fait un post le mercredi 13 mars sur sa page Facebook pour adresser ses gratitudes à tous les ivoiriens qui l’ont soutenu. ‘’Je rentre enfin chez moi en Côte d’Ivoire, mon pays qui m’a tant manqué. La compétition Miss Monde s’est conclue, et bien que je n’aie pas atteint le podium, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers chacun d’entre vous pour votre soutien infaillible. Merci à vous tous, qui avez été une source constante d’inspiration et de soutien’’, dit-elle.

Bien que Mylène Djihony n’a pu arriver jusqu’au bout de la compétition, elle sort quand même grandi de cette expérience. ‘’J’ai déployé mes meilleurs efforts sur cette scène mondiale, et bien que le podium m’ait échappé, cette expérience a été une opportunité d’apprentissage et de croissance à tous égards. La vie est parsemée de défis, et chaque défi offre une chance de se développer, d’apprendre et de se surpasser’’, souligne-t-elle.

Cependant, l’ivoirienne âgée de 25 ans est un peu déçue de cette aventure de Miss Monde 2024 vu qu’elle n’a pas pu offrir à la Côte d’Ivoire la reconnaissance qu’elle méritait. Toutefois, Mylène Djihony ne ressent aucun regret, car selon elle, ‘’c’est le jeu’’, et elle a mis tout en œuvre pour atteindre ce niveau. Elle a aussi félicité la nouvelle Miss Monde et ses dauphines. ‘’Je leur souhaite un mandat exceptionnel, empli de réussites et de moments inoubliables. Qu’elles continuent à rayonner et à inspirer’’, exprime-t-elle. De plus, Miss CI 2023 qui encore remercié les ivoiriens pour leur soutien, précise que la route se poursuit avec pleine de nouvelles opportunités et de découvertes.