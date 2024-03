Kim Kardashian ne lâche pas prise facilement contre Francis Ngannou. Après des compliments adressés au boxeur camerounais en 2023, elle est revenue à la charge à quelques jours de son combat contre Anthony Joshua à Riyad. Francis Ngannou a répondu gentiment.

Kim Kardashian fait encore une déclaration d’amour à Francis Ngannou

Ce n’est plus un secret de polichinelle. Kim Kardashian a un véritable béguin pour le boxeur camerounais, Francis Ngannou. Après sa défaite au point au mois d’octobre 2023 dans son premier combat de boxe contre Tyson Fury à Riyad, l’entrepreneuse américaine lui a envoyé un message d’amour sur son compte X. « J’aime l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou. Je me sens connecté à cet homme sur le plan spirituel et émotionnel. Je ressens une forte alchimie. Ce sera un plaisir de visiter bientôt le Cameroun’’, avait-elle écrit.

Cette sortie de l’influenceuse n’a pas de réaction de la part de Francis Ngannou. Seuls des camerounais et la famille du boxeur avaient répondu. Et, avant son prochain combat le vendredi 8 mars contre son homologue britannique, Anthony Joshua à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite, la gracieuse femme d’affaires a encore fait des clins d’oeil au boxeur camerounais une fois de plus sur son compte X. ‘’Tu me manques’’, écrit-elle.

Francis Ngannou n’est pas resté de marbre à cette autre déclaration d’amour. Il a commenté le mercredi 6 mars sur son compte X avec une photo qui exprime : ‘’C’est à moi que tu parles ?? Je viens coucou ??’’. Les réactions diverses se multiplient depuis sur la toile avec la réponse de compliment donnée par boxeur camerounais.