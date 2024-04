56 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Ciseau d’or Centrafricain, n’a pas encore dit son dernier mot. Depuis la France où il vit, Oumarou Magba n’a qu’un seul projet en tête. Ce projet concerne, la pérennisation de son festival « Ndâra Collection », afin de faire rayonner la mode Centrafricaine à travers le monde.

Il envisage en parallèle, l’ouverture d’une école de la mode en Centrafrique. Dans un entretien qu’il a accordé à notre rédaction, il explique qu’il pense déjà sérieusement, « à transmettre son savoir-faire à la jeunesse Centrafricaine ». Et l’ouverture de cette école de la mode, sera « la seule possibilité d’encadrer les jeunes talents dans le domaine de la mode » en Centrafrique, a indiqué Oumarou Magba.

Oumarou Magba explique, que la mode, doit en principe faire partie du quotidien des Centrafricains. Et pour cause, « le verbe vêtir fait partie des 5 piliers du développement prônés par Barthelemy Boganda » en Centrafrique. La triste réalité selon le Styliste, c’est que « l’accompagnement des créateurs de la mode se fait rare et les talents dans ce domaine, se meurent » en Centrafrique.

Au chapitre des regrets, Oumarou Magba revient sur la disparition de la société UCATEX. L’unique usine de fabrication des pagnes en Centrafrique. Avec la disparition de cette usine, « les matières premières des stylistes Centrafricains, se font rares. Or c’est cette usine, qui arrivait à transformer à Bangui le coton Centrafricain », a expliqué Oumarou Magba. La reprise des activités de l’UCATEX explique le styliste Centrafricain, « pourrait relancer la mode par la création des emplois et la révélation des talents » en Centrafrique.

La disparition de l’UCATEX soulève aussi, un autre problème selon Oumarou Magba. C’est celui, de la fuite des capitaux car selon lui, « la mode centrafricaine est inondée par des marchandises importées ». Il s’agit d’une situation regrettable car, la Centrafrique a été un pays producteur de coton. C’est une opportunité qui devrait permettre aux Centrafricains, « de valoriser leurs différentes créations en matière de la mode », regrette Oumarou Magba.

En Afrique, Oumarou Magba est une référence en matière de la mode. Il s’est fait connaitre, grâce à son festival « Ndâra Collection ». Ce festival, vient de fêter sa 9e édition cette année. Oumara Magba, est un passionné de la mode depuis son jeune-âge. Le talent du Styliste Centrafricain, lui a déjà permis d’organiser des défilés de mode dans plusieurs pays. Ce sont précisément, en Cote d’Ivoire, Congo, Guinée Equatoriale et en France.

Au niveau national, il avait remporté le prix du meilleur styliste et, de la deuxième meilleure tenue lors du défilé de mode organisé par l’Alliance Française de Bangui le 7 novembre 2008. Un défilé qui a permis à Oumarou Magba d’obtenir, « un Ciseau d’or ». Dans toutes ces activités, Oumarou Magba rappelle toujours, qu’il est porté par le désir de valoriser la culture de son pays à travers la mode.