Les langues commencent déjà à se délier quant à la réconciliation de Francis Mvemba et Coco Emilia. Une ex-petite-amie du diamantaire congolais vient de révéler être en couple avec lui. Pour preuve, elle a même diffusé des captures d’écran de leurs conversations intimes.

Francis Mvemba s’attendait plus ou moins à de nombreuses révélations sur son compte. Il a aussi prévenu ses nombreuses ex-petite-amies dans une sortie médiatique qu’il est prêt à encaisser les coups. ‘’Votre attention SVP. Toute les femmes avec qui j’étais depuis ma séparation avec Emilia, pouvez-vous aller lui parler afin de lui raconter nos relations comme ça le chantage de diffuser nos messages ou vidéos cessent?? Elle va se fâcher et après elle va pardonner! Voici son Snap @ biscuitdemer10. Maintenant pour ceux ou celles qui sont trop fâchés ou trop je ne sais pas quoi, veuillez me trouver en face physiquement Emilia vous gère sur les réseaux moi physiquement Amicalement votre…’’, avait-il écrit.

Le père de Sophie savait pertinemment que sa réconciliation avec Coco Emilia allait faire beaucoup de jaloux, c’est sûr. Et, ceux qui ne sont pas heureux de les revoir à nouveau amoureux vont vouloir essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Un jour après les vidéos nocturnes du couple très complice, une ex-copine du diamantaire congolais est sortie de l’ombre pour porter un coup dur sur l’amour retrouvé entre l’homme d’affaires et sa belle influenceuse camerounaise.

En effet, cette ex de Francis Mvemba vient de révéler sur les réseaux sociaux en publiant une capture d’écran de ses conversations intimes avec lui. ‘’Tu es la meilleure épouse qu’un homme puisse avoir… Manou je suis fou amoureux de toi… Je t’aime mon cœur’’, peut-on lire. Cette sortie va-t-elle encourager d’autres jeunes femmes à mettre sur la place publique leur relation passée avec le milliardaire congolais ? Dans l’épreuve qui l’attend, le riche homme d’affaires congolais a adressé ce mardi 11 juin sur sa page Facebook un message d’amour à sa femme. ‘’Les gens ont tellement raconter des histoires à notre sujet,les gens t’ont tellement critiqué,m’ont lapidé.Tous on cru que tout était fini,mais Dieu en a décidé autrement,le pardon est une grâce et tu me l’a accordé,puis Dieu nous garder et proteger longtemps. Merci d’être la merveilleuse maman et femme que tu es. Love you’’, écrit-il. A présent, c’est la réaction de Coco Emilia que beaucoup d’internautes attendent également.