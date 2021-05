Côte d'Ivoire: L'épouse d' Éric Bailly en colère, ce qui s'est passé

L'épouse de l'international ivoirien évoluant à Manchester United en Angleterre, Éric Bailly, est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis dimanche. Ce qu'il s'est passé.

Mme Éric Bailly: "Savez-vous que relayer des fausses informations est condamné pénalement ?"

Un message attribué à la charmante et belle épouse de l'international ivoirien évoluant à Manchester United, Eric Bailly, est devenu viral sur les réseaux sociaux. En effet, ledit message fait état des sacrifices qu'aurait consentis la jeune femme avec son époux Eric Bailly.

"J'ai rencontré ERIC quand je gerais une cabine. Il ne m'a pas rencontrée dans un Avion, dans un bar, dans un festival, non il m'a rencontrée à ma cabine téléphonique avec mes beignets à côté, en ce moment il n'avait rien, il venait même appeller à crédit à ma cabine, aujourd'hui il est footballeur international. Cela ne signifie pas que tu dois te mettre à gérer une cabine pour rencontrer ce genre d'homme dans ta vie... Juste t'encourager à faire quelque chose de tes dix doigts et d'aider, de conseiller, de pousser l'homme avec qui tu sors à la réussite. Je payais le transport de mon mari quand il allait à l'entraînement'', aurait indiqué la femme du champion d'Afrique 2015.

En vérité, ce message est une fake News. La femme du redoutable défenseur ivoirien n'a jamais tenu de tels propos. C'est en tout cas l'information qui ressort d'un communiqué publié sur First mag le vrai.

''Dans la journée du dimanche 23 mai 2021, plusieurs pages facebook, sans vérification aucune, ont partagé des propos mensongers que les auteurs attribuent fallacieusement à madame Bailly. Savez-vous que relayer des fausses informations est condamné pénalement ?

Fantasme autour de Madame Bailly ?

Madame Bailly, maman de trois enfants, n’a jamais tenu ces propos qu’on lui prête. Elle n’a jamais géré une cabine. C’est de l’imagination pure d’individus tapis dans l’ombre qui depuis belle lurette, procèdent à la même période de l’année, par réseaux sociaux interposés, aux techniques similaires pour s’attirer une certaine audience. De ce fait, elle dément formellement ce contenu distillé sur la place publique. C’est le lieu d’inviter les différentes pages facebook et autres canaux à plus de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l’information afin d’éviter de nourrir leurs abonnés de fake news", mentionne le communiqué de Madame Bailly.