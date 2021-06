Sorti de prison, Mike le Bosso prévient: "Faites attention à Vitale"

Quelques jours après sa sortie de prison, le promoteur de spectacles et producteur d'artistes, basé en France, Mike le bosso, a décidé de faire la paix avec Eudoxie Yao. La raison.

Mike le Bosso: ‘’Merci Eudoxie Yao, toi au moins, tu m’as protégé‘’

La récente collaboration entre le promoteur de spectacles et producteur d'artistes, basé en France, Mike le bosso, et Eudoxie Yao, a tourné au vinaigre. Alors qu'elle s'était rendue en France pour une tournée européenne à l'invitation de Mike le Bosso, Eudoxie Yao est entrée en froid avec ce dernier et a decidé de mettre fin à leur collaboration.

Son séjour s'est même achevé par une violente bagarre entre elle et le dénommé IB Koné qui l'hébergeait durant son séjour. Eudoxie Yao s'en était sortie avec le visage tuméfié. L'affaire a été portée devant la police française et un procès s’est tenu en janvier 2020, remporté par la Bimbo ivoirienne. Depuis lors, Mike le Bosso s'en est toujours pris à la go Bobaraba chaque fois qu’il en a eu l’occasion.

Quelques mois plus tard, le promoteur de spectacles s’est retrouvé en prison. Il a été accusé d’avoir usé de sa structure Bosso Production pour faire rentrer illégalement des individus sur le territoire français. Après plus de 8 mois passés derrière les barreaux, l’acteur culturel a retrouvé la liberté il y a quelques jours.

Mais contre toute attente, Mike Le Bosso va saluer la sagesse d’Eudoxie Yao qui, selon lui, ne l’a pas enfoncé lorsqu’elle a été contacté par la police. ‘’Eudoxie Yao n’a rien dit sur moi; elle n’a rien à voir car elle au moins, sait que je ne prends pas d'argent‘’, a-t-il posté sur Facebook avant de revenir à la charge à travers une autre publication. ‘’ Merci Eudoxie Yao, toi au moins, tu m’as protégé. Y’a plus clash entre nous hein‘’, a-t-il indiqué.

Cependant, Mike le Bosso a fait savoir que la chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège alias Vitale n’a pas eu la même attitude qu’Eudoxie Yao. ‘’Vitale est une sorcière. Faites attention à elle (…) Les policiers l’ont appelée sur messager. Si tu voyais comment elle me dénigrait, ils ont mis le haut-parleur. Je ne peux pas être méchant jusqu’à ce point. C’est de la sorcellerie, c’est pas clash‘’, a déploré Mike le Bosso.