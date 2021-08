Cinéma: Gil Alma et Aminata mettent fin à 15 ans de mariage

Le divorce est consommé entre Gil Alma de la série Nos chers voisins et sa femme Aminata. Ils se sont séparés après 15 ans d'amour. L'acteur l’a fait savoir ce mardi dans un tendre message.

Les deux enfants, Sacha et Charlie, n’ont pas pu sauver le mariage de Gil Alma et Aminata

Gil Alma a publié, lundi 30 août 2021, une ancienne photo de sa femme, Aminata et lui, en noir et blanc et a adressé un petit paragraphe pour annoncer leur séparation. "Après 15 ans, notre histoire avec Aminata s’arrête", a-t-il débuté.

"Nous avons eu 2 magnifiques garçons, et c’est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Il faut du courage pour passer le pas, pour s’avouer toute la vérité, si terrible. Les 3 derniers mois ont été sombres, mais la lumière point. Et bizarrement, comme un signe d’espoir, comme si quelqu’un me disait qu’il faut encore croire à l’Amour, je jouais et je joue un spectacle dans lequel... je me marie. C’est vous, le public qui m’avez soutenu sans le savoir en me donnant énormément d’amour et de rires", a expliqué le comédien.

Malgré cette épreuve difficile, l'acteur de 41 ans garde espoir et explique que sa vie amoureuse ne s'arrête pas pour autant. "Bizarrement, comme un signe d'espoir, comme si quelqu'un me disait qu'il faut encore croire à l'Amour, je jouais et je joue un spectacle dans lequel... je me marie."

Emu, Gil Alma a tenu à remercier son public et ses amis. "C'est vous, le public qui m'avez soutenu sans le savoir en me donnant énormément d'amour et de rires. Merci Benoît Joubert d'être là avec moi, sur scène et dans ma vie, mon frère".

Celui que le grand public a pu suivre dans Nos Chers Voisins pendant plusieurs années sur TF1, a pu compter sur plusieurs messages de soutien provenant de personnalités mais également de fans.

En décembre 2020, lorsqu'il recevait un journaliste de Gala, dans leur grande maison de campagne avec 6000 mètres carrés de terrain près de Milly-la-Forêt (Essonne), les parents de Sacha et Charlie avaient fait part de leur envie d'adopter une petite fille venant du Sénégal.

"On en discute mais on sait que la route est encore longue", avaient-ils dévoilé à l'époque. Malheureusement cela ne devrait pas se faire...