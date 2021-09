Réconciliation avec Ouattara : Guillaume Soro fait une mise au point

Des initiatives sont actuellement en cours pour la réconciliation entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Cependant, le président de GPS (Générations et peuples solidaires) a tenu à faire certaines précisions sur les démarches entreprises par certaines personnalités.

Qui veut réconcilier Guillaume Soro et Ouattara ?

Il y a bien longtemps que les relations entre Guillaume Soro et son "père" Alassane Ouattara sont brouillées. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui vit en exil depuis 2019, ne fait plus partie des proches du chef de l'État. Le nuage s'est assombri quand l'ex-député de Ferké a refusé de rejoindre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Condamné à la prison à vie, Guillaume Soro est retranché dans l'hexagone depuis deux ans. Soucieux d'aplanir les sentiers entre le chef de file des soroistes et le président ivoirien, des proches de l'ancien chef rebelle ont décidé de mener des démarches auprès de certaines personnalités politiques. C'est ainsi que récemment, Marc Ouattara, le patron de l'Union des soroistes (UDS), a rencontré Kouadio Konan Bertin (KKB), le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. La rencontre avait pour objectif de solliciter KKB pour la décrispation du climat entre Ouattara et Soro.

Guillaume Soro appelle ses partisans à occuper le terrain

Devant toutes ces initiatives, Guillaume Soro est sorti de son silence pour faire une mise au point. "Il se donne à constater ces jours-ci de nombreuses initiatives éparses, diverses, voire contradictoires, en vue d’une réconciliation au nom de Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, président de Générations et peuples solidaires (GPS). Le président de Générations et Peuples solidaires (GPS) tient à rappeler qu’il est un fervent adepte de la réconciliation et pas de la dernière heure. En effet depuis 2007, du temps de sa nomination à la Primature ivoirienne, il s’est donné pour vocation de professer le pardon et la réconciliation. Et jusque-là, il n’a pas dérogé à cet engagement, à ces principes, valeurs et vertus", précise un communiqué de GPS, qui ajoute que "les multiples démarches désordonnées ne peuvent qu’être préjudiciables à la noblesse de l’objectif poursuivi en matière de réconciliation".

Par ailleurs, Guillaume Soro invite ses partisans à la retenue. Il leur a recommandé d'être le maillage sur le terrain et la conquête du cœur des populations ivoiriennes. "En ce qui concerne la réconciliation nationale, des voix africaines, des voix plus habilitées ne manqueront pas de s’impliquer comme ce fut le cas à Accra, Pretoria ou Ouagadougou. Au surplus, le Président Guillaume Soro jouit d’une expérience non négligeable en matière de négociation. Qu’il plaise aux adhérents de GPS, aux mouvements et autres organisations proches de se consacrer plutôt au travail de terrain, certes moins spectaculaire, mais plus efficace", poursuit la note.

Guillaume Soro n'oublie pas de demander aux membres de GPS, ainsi que tous les adhérents, sympathisants et mouvements affiliés à ce mouvement politique "de ne pas se disperser dans des initiatives isolées qui ne peuvent que créer la cacophonie et la confusion". Il note que ce qui importe, c'est de s’organiser et organiser les populations dans les hameaux, les campements, les villages et les villes en vue de préparer les prochaines élections.