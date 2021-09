NTA 2021: Meghan et le prince Harry victimes de moqueries

Meghan Markle et le prince Harry auraient été hués par le public lors de la cérémonie des National Television Awards (NTA) le 9 septembre 2021 en Angletrre.

Meghan Markle et le prince Harry : Leur interview avec Oprah Winfrey fait polémique au NTA

La grande cérémonie des National Television Awards 2021 (NTA), événement visant à récompenser les meilleurs moments de télévision de l’année et d’en couronner ses stars de la télévision britannique, s’est déroulée la semaine dernière. Et comme fallait s’y attendre, l'interview fracassante de Meghan Markle et le prince Harry avec Oprah Winfrey en mars dernier a fait partie des nommés. Un entretien qui a détruit, peut-être à jamais, le lien entre le couple Sussex et la famille royale d'Angleterre.

Parmi les moments de télévision marquants de 2021, ont donc été diffusées des images de la fameuse interview. Un passage qui n'a pas du tout été au goût du public, d'après les témoignages de personnes présentes à l'évènement qui a eu lieu à l'O2 Arena de Londres. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle auraient même été hués et sifflés pendant la cérémonie de remise de prix, comme l'a dévoilé le Daily Mail le 10 septembre 2021.

Mais le public, présent sur place, n’aurait pas forcément apprécié ce déballage médiatique puisque les images ont été huées et moquées. Afin de ne pas provoquer un nouveau scandale, un montage aurait été réalisé afin que les téléspectateurs n’assistent pas à ce moment gênant. Mais les personnes présentes sur place sont formelles : Meghan Markle et le prince Harry ont bel et bien été victimes de moqueries ce soir-là, leur interview étant considérée en Angleterre comme un manque de respect et de pudeur.

La reine Elizabeth mise en garde

Selon plusieurs experts de la royauté britannique, la reine Elizabeth II devrait se méfier du couple formé par le prince Harry et Meghan Markle. Que mijotent-ils ? D’après plusieurs sources émanant de la couronne britannique, la reine serait d’ailleurs en train de préparer sa riposte juridique. Il semblerait en effet qu’Elizabeth II soit extrêmement agacée de voir le prince Harry et Meghan Markle tenir des propos qui ternissent l’image de la royauté. La souveraine ne laissera dorénavant plus rien passer ! Si un membre de la famille royale venait encore à être accusé de quoi que ce soit, la reine pourrait crier à la diffamation.

Elizabeth II a d’ailleurs été mise en garde par des experts royaux. Nous vous le disions il y a une semaine, le prince Harry et Meghan Markle envisagent de retourner au Royaume-Uni dans les prochaines semaines. Le couple avait en effet précédemment formulé une demande à la reine afin de lui rendre visite. Visite qui aurait pour but d’organiser le baptême de la petite Lilibeth.

Si la demande a surpris tout le monde, aux dernières nouvelles, Elizabeth II n’y aurait toujours pas répondu. C’est en tout cas ce qu’affirme le magazine Page Six. Et c’est précisément cette demande, tout à fait inattendue, qui a valu à la reine d’être mise en garde. "Si j’étais elle, je demanderais à mes collaborateurs de fouiller Meghan et Harry pour s’assurer qu’ils n’enregistrent rien", a notamment indiqué l’expert royal Andrew Pierce.