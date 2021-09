Télé: Jessica Bamba évoque son enfance compliquée et sans avenir

Jessica Bamba, animatrice télé, est une étoile montante de l’audiovisuel en Côte d'Ivoire. Mais l’ex chroniqueuse de l'émission C’Midi et présentatrice de Baby Dance Battle aux côtés de Yves Aymard, vient de loin.

Jessica Bamba se confie: “Ces épreuves m’ont transformée… je suis meilleure qu’hier”

Dans un récit emprunt de confidences qu’elle a posté sur ses réseaux sociaux, Jessica Bamba, diplômée en marketing et communication, n'a jamais imaginé avoir un jour un avenir meilleur.

Tant les abus, manque affectif, peurs, doutes, échecs, humiliations, manque de confiance en soi et les mauvais choix jonchaient comme des embûches, le chemin en filigrane, de sa vie d’enfance.

Ce n’est qu’après un bénin casting à la suite duquel elle a été retenue, qu’elle a su qu’elle pouvait faire carrière dans l’animation télé. “Je ne savais pas qu’une simple photo pouvait réveiller autant de choses”, se souvient la jeune actrice.

“Toutes ces épreuves m’ont transformée de l’intérieur. Aujourd’hui, je suis une femme enfin en phase avec ses valeurs et ses convictions, une travailleuse acharnée, une fille compréhensive et attentionnée, une sœur protectrice et dévouée. Une amie qui se garde de juger les autres, une compagne loyale. Et je l’espère, une mère qui sera source de bonheur pour ses enfants. Oh non, je ne suis pas parfaite car la colère est omniprésente mais je suis meilleure qu’hier, c’est certain”, confie-t-elle.

Aujourd'hui, la petite jessica « insecure » a bien grandi. “Je rends grâce à Dieu pour ma vie, même s’il reste encore des combats internes à mener. A chaque étape difficile, déjà toute jeune, je n’avais qu’un seul réflexe, LA PRIÈRE”, fait savoir l’animatrice révélée dans le talk-show, C’Midi autour de Carolyne Da Sylva, qui donnera la chance à d’autres jeunes talents comme Jean-Michel Onnin, Zena Alysar, Marie-Paule Adjé…

Si Jessica Bamba a essuyé des moqueries permanentes dans sa vie, elle a su s'en relever. Et elle en dévoile les secrets pour y parvenir. “Vous devez trouver la force de faire face à vos blessures intérieures. C’est un mal pernicieux. Consultez un professionnel et confiez ces blessures à Dieu. Ainsi vous pourrez embrasser l’épanouissement total”, certifie Jess à qui veut se réaliser dans ce monde de défis et de persévérance.