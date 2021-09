Jennifer Lopez: Amour, vie de famille et carrière à 52 ans

D'origine portoricaine, Lynn Jennifer Lopez, née le 14 juillet 1969 à New York, a retrouvé l’amour avec Ben Affleck. JLO semble plus épanouie que jamais.

Ben Affleck - Jennifer Lopez, bientôt le mariage?

Fille de l’informaticien David Lopez, Jennifer Lopez affole la toile depuis quelques semaines après s'être remise ensemble avec Ben Affleck. Certains parlent même de mariage.

Le Batman sur grand écran avait déjà fait sa demande en mariage à Jennifer Lopez en 2002. Malheureusement, à cause de la pression médiatique, le couple n’a pas survécu jusqu’au mariage. Deux ans plus tard, ils se séparent.

«Je suis super heureuse»

Le couple s'est affiché récemment plus complice que jamais à plusieurs reprises, allant même jusqu'à s'échanger un tendre baiser... Et malgré sa récente séparation, Jennifer Lopez semble plus épanouie, comme en témoignent ses confidences au micro de Zane Lowe: «Je suis super heureuse», a-t-elle expliqué.

«Je n'ai jamais été aussi bien. Je veux que les gens qui se soucient de moi, parce que je me soucie aussi d'eux, sachent que je suis vraiment arrivée à un point de ma vie où je suis bien toute seule. Et je pense qu'une fois que vous arrivez à ce stade, des choses incroyables vous arrivent. Et c'est donc là où j'en suis (...) Je veux juste que tout le monde sache que c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de ma vie.»

Et Ben Affleck le sait bien. Mieux, il le démontre. Pour lui, Jennifer Lopez est bien plus qu’une chanteuse ou qu’une actrice : c’est un modèle pour les femmes latino-américaines et plus globalement les femmes de couleur : « J’ai vu, encore et encore, des femmes de couleur approcher Jennifer lui dire qu’elle est leur exemple de femme forte et de femme qui réussit, et qui exige sa juste part dans le monde des affaires », a déclaré Ben Affleck.

En 1998, l’ex-compagne de Puff Daddy, divorce de son premier mari, Ojani Noa, un mannequin. La même année, Jennifer Lopez tourne une scène d'amour qu'elle a tournée avec le beau gosse d’Hollywood et dit de George Clooney qu'il est l'acteur d'Hollywood qui embrasse le mieux. Après avoir rompu avec Ben Affleck, Jennifer Lopez épouse Marc Anthony le 5 juin 2004. Elle devient un sex-symbole grâce à ses fesses qui deviennent un sujet de discussion dans la presse à cause de son mode de vie sulfureux.

Famille

Depuis plusieurs semaines, Jennifer Lopez qui pèse 95 millions de disques vendus et une fortune estimée à 250 millions de dollars, est aussi sous le feu des projecteurs en raison de ses projets musicaux. Issue d’une famille de trois enfants, Jennifer qui est née le 24 juillet 1970 dans le Bronx, à New York, a 2 sœurs : Lynda, journaliste, et Leslie, professeur. Dès l'âge de 5 ans, elle s’inscrit à des cours de danse, tout en suivant un peu plus tard les cours de l'école catholique du Bronx, la Holy Family School, puis le lycée Preston pour filles.

En mars 2007, Jennifer Lopez revient à ses origines latines et sort « Como Ama Una Mujer », son premier album en espagnol, avec un premier single intitulé « Qué hiciste ». En octobre de la même année, la chanteuse propose un nouvel opus en anglais, « Brave », qui est un échec commercial. Après la naissance de ses enfants en 2008, Jennifer Lopez reprend l'écriture de « Love ? », son nouvel album studio dont la sortie est à l’origine prévue pour l'été 2010. Le premier single s’intitule « Louboutins » et fait ses débuts en radio le 23 novembre 2009. La chanson connait un succès mitigé.

Au sommet de sa Carrière

En effet, l'artiste est de retour en musique aux côtés de Rauw Alejandro. Le duo a dévoilé le morceau «Cambia el Paso», parfait pour l'été.

Après avoir étudié dans une école catholique et financé elle-même ses cours de danse, Jennifer Lopez est l’incarnation du rêve américain version latino. Elle est aujourd’hui l'une des plus grandes stars de la pop, sans oublier sa casquette d'actrice mais également de productrice.

Au fil des années, Jennifer Lopez s’est créée un joli répertoire entre hip-hop, dance et musique latino, avec les titres « Jenny From the Block », « On the Floor », « Dance Again » ou encore « Live It Up » en duo avec Pitbull.

Elle commence sa carrière d'actrice dès l'âge de 16 ans. Elle se fait remarquer par des agents lors d'une audition et tourne son premier film en 1986, « My Little Girl ». Elle joue par la suite dans la série américaine « Livin' Colors » pendant plusieurs saisons.

À la fin février 2010, il est confirmé que Jennifer Lopez et Epic Records se séparent. La même année, c’est la signature avec le label Def Jam et continue de travailler sur « Love ? » avec RedZone Entertainment.

Le nouvel extrait est un duo avec le rappeur Pitbull intitulé « On The Floor », qui sort en février 2011. Le morceau sample la célèbre « Lambada » : c’est un énorme succès. Le titre devient numéro un dans de nombreux pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie, le Canada et le Québec. Aux États-Unis, « On The Floor » atteint la troisième place du Billboard Hot 100.

En 1998, elle joue avec George Clooney dans « Hors d'Atteinte » et reçoit des éloges pour son jeu d'actrice. Jennifer Lopez se souvient de la scène d'amour qu'elle a tournée avec le beau gosse d’Hollywood et dit de George Clooney qu'il est l'acteur d'Hollywood qui embrasse le mieux.

Cachet de 15 millions de dollars par film pour JLO

Elle sort en 1999 son album « On The Six » qui lui vaut 2 nominations aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleure Chanson Dance pour les titres « Waiting for Tonight » et « Let's Get Loud » et une nomination aux Latin Grammy Awards dans la catégorie Meilleur vidéo-clip pour « No Me Ames » en duo avec Marc Anthony.

Jennifer Lopez devient l'actrice latine la mieux payée d'Hollywood avec un cachet de 15 millions de dollars par film.

2015 est une grande année pour Jennifer Lopez, qui est à l’affiche de deux films, « Un voisin trop parfait » et «Lila and Eve». Elle prête également sa voix au film d’animation « En route ! », aux côtés de Rihanna.

Elle fait par ailleurs son retour en musique avec des featurings prestigieux, comme «Back It Up» avec Prince Royce et Pitbull, «El mismo sol» avec Alvaro Soler et «Try Me» avec Jason Derulo.

En novembre, elle est choisie pour présenter la cérémonie des American Music Awards, et ouvre le show avec une prestation de danse très remarquée. Elle redevient également jurée dans «American Idol», et joue dans la série «Shades of Blue» sur NBC, qu’elle produit et qui est un succès.

Résidence à Las Vegas

Si 2015 a sourit à J-Lo, 2016 s’annonce encore plus prometteur. Le 20 janvier, elle se lance dans une résidence à Las Vegas, «All I Have», programmée jusqu’à la fin de l’année.

Le succès est immense, puisque les billets se vendent comme des petits pains et que les spectacles affichent tous complet. Résultat, «All I Have» est reconduit en 2017, pour 40 nouvelles représentations.

Forte de son succès, Jennifer Lopez dévoile le 7 avril 2016 un single, «Ain’t Your Mama», qu'elle présente lors de la finale de la quinzième saison d'American Idol.

Toujours à la pointe de la mode, Jennifer Lopez s’associe également avec le créateur Giuseppe Zanotti. Ensemble, ils créent une collection capsule de chaussures et de bijoux, intitulée Giuseppe for Jennifer Lopez, qui sort en janvier 2017.

Le 4 juillet 2017 voit la sortie d'un nouveau single «Ni Tu Ni Yo», qui annonce son nouvel album en espagnol «Por Primera Vez» dont la sortie est prévue le 29 septembre 2017. Elle en a confié la production au père de ses enfants, son ex-mari Marc Anthony.

Outre la musique, Jennifer Lopez a de nombreux projets prévus avec l’industrie du film pour les mois qui viennent. Elle continue sa série «Shades of Blue», mais ce n’est pas tout. Elle est annoncée dans la comédie «Mother I’d Like To…», que sa société doit également produire.

Elle doit également incarner la baronne de la drogue Griselda Blanco dans un téléfilm commandé par la chaîne HBO. Là encore, en plus d’être l’actrice principale, elle en est aussi la productrice exécutive.

Elle est aussi attendue à l’affiche de la comédie romantique «Second Act», réalisée par Peter Segal. Elle développe également de nouveaux projets, dont une série pour CBS et un drame futuriste pour NBC.