Marseille: Le Vélodrome bientôt baptisé « stade Bernard Tapie »

Après le décès de Bernard Tapie, le stade Vélodrome bientôt renommé à son nom pour que sa trace à l’Olympique de Marseille reste à jamais indélébile.

Vélodrome: Samia Ghali veut "trouver un lieu symbolique pour Bernard Tapie"

Donner le nom de Bernard Tapie au stade Vélodrome. Voici la volonté de Samia Ghali. À l'antenne de RTL le dimanche 3 octobre, la maire-adjointe à Marseille a, à son tour, tenu à raconter ses souvenirs de l'homme d'affaires, décédé à l'âge de 78 ans.

Une pétition ayant recueilli plus de 4 000 signatures, vise à modifier le nom du mythique stade marseillais en hommage à Bernard Tapie, rapporte actu.fr.

Le Maire Benoît Payan disposé

Elle a fait part de sa "volonté" de vouloir "trouver un lieu symbolique pour Bernard Tapie". "C'est une chose qu'il va falloir étudier de manière sérieuse. Il le mérite", a-t-elle déclaré. Samia Ghali est revenue sur "la relation amicale" qu'elle entretient avec le clan Tapie.

"Je l'ai su dans la nuit. Fin août, il m'avait appelé, on échangeait tous les quinze jours. C'était la première fois qu'il me disait qu'il était fatigué et que c'était dur. Jamais il ne parlait de sa maladie. Il l'occultait", raconte-t-elle.

"Je suis pleine de tristesse. J'ai perdu un ami et quelqu'un que j'aimais énormément. Il restera Bernard. C'est notre marseillais à nous", conclut-elle. Adulé par les supporteurs marseillais qui ont notamment placé son portrait aux portes du Vélodrome, Bernard Tapie devrait sans aucun doute obtenir un hommage plus important, à la hauteur de ce qu’il a apporté à la cité phocéenne.

Du côté de la ville de Marseille, le maire PS Benoît Payan avait notamment affirmé la possibilité de renommer un lieu. En revanche, rien de sûr concernant le stade : « On verra… Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir », a-t-il répondu sur BFMTV.