Mobile Money : Wave tisse sa toile en Côte d'Ivoire avec Orabank

Wave continue de gravir des échelons en Côte d'Ivoire. Après avoir damé le pion à ses concurrents dans le domaine de mobile money, la société américaine vient de nouer un important partenariat avec une banque de la place, Orabank.

Wave, distributeur de la monnaie électronique d'Orabank Côte d'Ivoire

L'incursion sur le marché de mobile money de Wave a totalement bouleversé la stratosphère du transfert d'argent par mobile en Côte d'Ivoire. Le petit Pingouin bleu est venu avec des tarifs défiant toute concurrence. Les dépôts et retraits sont gratuits, seulement 1% du montant transféré pour les transferts et le paiement de factures se fait sans frais.

Cette nouvelle tarification révolutionnaire a aussitôt entrainé la ruée des consommateurs ivoiriens vers ce nouvel arrivant. Orange, MTN et Moov, maisons de téléphonie opérant depuis près de trois décennies en Côte d'Ivoire, ont dû revoir leurs offres afin de conserver une clientèle qui a pour la plupart migré vers la Star-up américaine.

Et, loin de s'arrêter en si bon chemin, Wave vient de frapper un autre grand coup commercial en Côte d'Ivoire. Le mercredi 17 novembre 2021, Bruno Bélinga, DG de Wave, et Sylvie Bassanté, DGA d’Orabank, ont en effet procédé à la signature d'un partenariat portant distribution de la monnaie électronique émise par Orabank CI à travers la fourniture des Services Wave à la clientèle.

"Avec cette signature de partenariat, nous serons les distributeurs de la monnaie électronique d'Orabank Côte d'Ivoire", a indiqué le patron de Wave Côte d'Ivoire, qui s'est par ailleurs réjoui de la signature de ce partenariat avec cette institution bancaire. De son côté, Orabank Côte d'Ivoire qui milite pour une véritable inclusion financière vient de trouver chaussure à ses pieds.

À en croire Abidjan.net, la DGA de Orabank fait à juste titre savoir que ce partenariat est motivé par l’adéquation entre les ambitions des deux structures, et représente une nouvelle opportunité pour Orabank de contribuer à améliorer le bien-être des populations, digitaliser les offres et services proposés et à renforcer la proportion de la population pouvant accéder à des produits et services financiers.