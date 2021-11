Transport urbain: Ce que Yango et le Ministre Amadou Koné se sont dit

Anton Zykov, chef des Projets internationaux de relations gouvernementales de Yango, a été reçu en audience, le 23 novembre 2021 par Amadou Koné, le ministre ivoirien en charge des Transports.

Transport urbain : L’opérateur Yango échange avec le ministre Amadou Koné

Une rencontre d'échange a eu lieu mardi 23 novembre 2021 entre le ministre ivoirien Amadou Koné en charge des Transports et M. Anton Zykov, chef des Projets internationaux de relations gouvernementales de Yango. D’après le communiqué qui a sanctionné cette rencontre , le Ministre Amadou Koné a fait part au cours des échanges avec son hôte, de sa vision du développement des infrastructures de transport et la mobilité urbaine d'Abidjan et de la régulation du secteur.

Le Ministre a notamment rappelé l'importance de la réglementation à tous les acteurs du marché des transports du pays, qu'il s'agisse des transporteurs classiques ou des services numériques qui aident les conducteurs à trouver des passagers de manière rapide et pratique. Il a déclaré que l'État prendrait des mesures supplémentaires pour améliorer la législation dans ce domaine.

« Yango se réjouit de la poursuite d'un dialogue positif avec le Ministère des Transports et d'un partenariat visant à améliorer les conditions sociales et financières des conducteurs. Pour sa part, la société est prête à partager son expertise, sa technologie et ses innovations afin de développer l'industrie et améliorer le système de transport dans la capitale du pays », s'est pour sa part réjoui M. Anton Zykov.

Il a ensuite présenté les capacités de la société Yandex et de son service Yango à soutenir la vision du ministre pour la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière grâce à un certain nombre de solutions novatrices et technologiques propres à la société Yandex.

Il s'agit notamment du contrôle de la photo d'identité des conducteurs et de la confirmation numérique de leurs identités, de la vérification numérique régulière de l'état du véhicule, de l'utilisation de la ceinture de sécurité, de la prise en charge des réactions des consommateurs, du contrôle de la vitesse et des habitudes de conduite.