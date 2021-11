Covid-19 - Le variant Omicron se propage, le monde isole l’Afrique australe

Face à l'inquiétude grandissante liée au Variant Omicron, les Etats-Unis, plusieurs pays de l’Union européenne et d’Asie et même des pays africains ont fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance d’Afrique australe frappée par le nouveau variant du coronavirus.

Le variant Omicron jugé "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Baptisé Omicron par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nouveau variant suscite des inquiétudes, selon les experts.

Alors que la pandémie de Covid-19 a déjà fauché plus de cinq millions de vies dans le monde, l'inquiétude croissait samedi en Europe avec la découverte en Allemagne d'un cas suspect d'Omicron.

Les États-Unis ont interdit l'entrée sur leur sol à la plupart des voyageurs en provenance de huit pays d'Afrique australe à partir de lundi, selon un décret signé par le président Joe Biden vendredi.

L’interdiction s'applique à l'Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe, à la Namibie, au Lesotho, à l'Eswatini, au Mozambique et au Malawi.

Cette décision intervient après des décisions similaires prises dans plusieurs pays d'Europe, d'Asie et du Moyen Orient. Elle fait suite à la découverte d'un nouveau variant du coronavirus en Afrique du Sud.

La phobie du variant B.1.1.529

Les autorités sanitaires australiennes ont annoncé ce dimanche avoir détecté le variant du coronavirus Omicron chez deux passagers en provenance d'Afrique australe qui ont atterri à Sydney, rapporte Rfi.

L'autorité sanitaire de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est du pays, a déclaré avoir effectué des tests d'urgence qui ont confirmé la présence de cette nouvelle souche chez deux passagers arrivés samedi à Sydney.

L'Australie a récemment levé l'interdiction pour ses ressortissants vaccinés de voyager à l'étranger sans autorisation et doit ouvrir d'ici la fin de l'année aux travailleurs qualifiés et étudiants internationaux ses frontières fermées depuis plus de 18 mois.

Aux Pays-Bas, 61 voyageurs atteints du Covid-19, débarqués vendredi d'Afrique du Sud, attendent en quarantaine près de l'aéroport d'Amsterdam des résultats d'analyse prévus dimanche. "Le variant Omicron a probablement été trouvé parmi les personnes testées", selon l'Institut national de santé publique (RIVM).

Identifié par une équipe de scientifiques sud-africains, le jeudi, le nouveau variant B.1.1.529 du virus du Covid-19, baptisé Omicron, représente un risque "très élevé" pour l'Europe, selon l'agence de santé de l'Union européenne.