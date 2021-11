France: Résultats et Classement de la 15e journée de la Ligue 1

Découvrez les résultats complets de la Ligue 1 et le classement avant la 16e journée du championnat français, toujours dominé par Paris Saint-Germain.

La 15e journée de Ligue 1: Pas de grand chamboulement au classement

Avant la 16e journée de Ligue 1 qui se déroulera ce mercredi, retour sur les résultats des matches de la Ligue 1.

Vendredi 26 novembre 2021

Lens 2 - 2 Angers

Samedi 27 novembre 2021

Lille 1 - 1 Nantes

Nice 0 - 1 Metz

Dimanche 28 novembre 2021

St Étienne 1 - 3 Paris Saint-Germain

Bordeaux 1 - 2 Brest

Lorient 0 - 2 Rennes

Monaco 1 - 1 Strasbourg

Reims 1 - 0 Clermont

Montpellier 0 - 1 Lyon

Marseille 1 - 0 Troyes

Ligue 1: Classement à l’issue de la 15e journée

Accroché, le PSG s'en est finalement sorti face à Saint-Etienne et garde un matelas d'avance relativement confortable sur Rennes qui garde le rythme à la 2e place du classement de la Ligue 1 après sa victoire 2-0 face à Lorient. Grâce à sa victoire face à Troyes, Marseille passe à la 4e place du classement avec un match en moins et dépasse Lens, accroché vendredi par Angers. Dans le bas du classement, Clermont, Metz et surtout Saint-Etienne ferment la marche avant la 16e journée prévue dès mercredi soir.