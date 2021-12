Arafat DJ oublié ? Ce que son frère DJ TV3 prévoit sur sa tombe

Arafat DJ, de son vrai nom Houon Ange Didier, est décédé le 12 août 2019. Deux ans après sa tragique disparition dans un accident de la circulation, son frère ainé, TV3 DJ, estime que les acteurs du couper décaler ont oublié le fils de Tina Glamour. Il les invite à aller se recueillir sur la tombe du "Daishikan".

TV3 DJ invite les chanteurs du couper décaler sur la tombe d' Arafat

Le 12 août 2019, le monde de la culture ivoirienne a appris avec tristesse la mort de Houon Ange Didier, plus connu sous le nom Arafat DJ. Celui que l'on considérait comme le roi du couper décaler, ce genre musical créé par feu Doukouré Hamidou Stéphane dit Douk Saga, a disparu tragiquement dans un accident de la circulation à Angré, un quartier de la commune de Cocody.

À seulement trente et trois ans, Arafat DJ est arraché à l'affection des siens. Ses fans, aussi appelés "Chinois", n'arrivaient pas à croire que le Yorobo venait de perdre la vie. L'ancien grand rival de Debordo Leekunfa a tiré sa révérence au moment où il a commencé à prendre ses marques à l'international, après avoir conquis le marché ivoirien.

Deux ans après le décès du mentor d'Ariel Sheney, TV3 DJ n'est pas content des acteurs du couper décaler. Le frère ainé de l'ancien compagnon de Carmen Sama, qui vit au Tchad, a des griefs contre les chanteurs couper décaler. "Quand il nous disait si je pars je pars avec le coupé decalé là... on n’a pas compris ou bien on se jouait les têtus ? Mon message est pour vous tous, acteurs faiseurs de coupé decalé. Allons-y tous nous recueillir sur sa tombe un jour comme on l'a fait dans le passé pour le président feu Douk Saga", a lâché TV3 sur sa page Facebook.

Selon l'oncle de Rafna, les acteurs du couper décaler ont présenté leurs condoléances au domicile d' Arafat DJ, mais ne se sont pas rendus sur sa tombe. "On a fait tous un yako a la maison , mais là où il repose actu... combien sont allés le saluer? Combien d'artistes sont allés l'enterrer dignement à part Claire Bahi et les artistes étrangers ??? Il n'est pas Dieu, mais Dieu passe par l'homme pour faire l'homme... Daïshi n'a pas vu sa famille artistique lui dire au revoir. Réveillez-vous, décidez d'un jour on ira tous le saluer. On lui doit cela", a recommandé TV3 DJ.