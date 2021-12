Les cours d’histoire d’ Aïcha Koné qui recadrent Touré Alpha Yaya

La récente sortie du député-maire de Gbon n’a pas été du goût de la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné qui n’a pas manqué de donner une sévère mise en garde à son jeune frère Touré Alpha Yaya, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire.

Aïcha Koné: "Que Ouattara réconcilie tous les Ivoiriens en faisant rentrer tous les exilés"

La légende vivante de la musique africaine Aïcha Koné (65 ans) a réagi à la récente publication de Touré Alpha Yaya, député-maire de Gbon. Dans cette vidéo, Aïcha Koné lui rappelle les liens séculaires de parenté qui les lient avant de lui demander de s’éloigner d’elle.

“Touré Alpha Yaya, petit fils de Bah Djeneba et fils de Mama Touré. Peut-être que ce que j’ai écrit comme réponse, tu n'auras pas le temps de lire, je reviens encore te dire de t'éloigner de moi. Que tes propos-là, je n'en veux pas. J'entends les gens parler, ceux qui ne me connaissent pas, ça ce n’est pas mon problème. Mais toi, je veux que tu mettes fin à ce que tu veux commencer.

La diva de la musique ivoirienne ne nie pas le droit d'Alpha Yaya de vouloir plaire au président ivoirien, mais elle révèle avoir déjà bénéficié des largesses du couple présidentiel. "Quand Alasane Ouattara et sa femme rendaient service à mon frère Abdoulaye qui était malade, vous n'étiez pas là. C'est moi-même qui ai parlé de ça sur les écrans parce que je ne suis pas une ingrate. Si vous venez d'arriver dans affaire d'Alassane, c'est votre droit, mais excusez-moi", s'est exprimée l'ex-choriste de l'orchestre de la RTI.

Aïcha Koné a montré sa surprise devant les propos du député de Gbon-Kolia à son égard. "J'ai dit quoi et toi, tu vas me faire la morale pour dire que mes parents n'avaient pas goudron. Toi aussi, tes ancêtres avaient goudron à Gbon à l'époque, c'est même Gbon qui nous appartient à nous tous. Faut te connaître quand tu parles", a menacé la chanteuse ivoirienne.

"On dit que le président Ouattara a construit des ponts et j’ai dit que cela n’est pas suffisant. On veut plus de sa part. C’est vous qui ne faites rien pour que le président Ouattara libère les prisonniers. Sinon, c’est quel palabre qui ne finit pas ? Les palabres sont terminés ; on parle de réconciliation maintenant. Ne peut-on pas demander cela au président Ouattara ? Il est Ouattara et je suis Koné, il n’y a pas de mensonges entre nous. Moi, je peux lui dire ça. S’il libère les prisonniers, ça le grandit. Si vous êtes incapables de le lui dire, c’est bien. Je n’ai pas insulté Ouattara, d’ailleurs, je ne le ferai jamais. Il faut arrêter ça", a-t-elle conseillé.

Pour Aïcha Koné, il n'est point besoin de se ressaisir, car elle invite Alassane Ouattara à emprunter le chemin de la réconciliation. "C’est quel palabre qui ne finit pas ? S’il existe des ponts, libérez alors les prisonniers pour qu’on les contemple ensemble. Aidez Ouattara à aller dans le sens de la réconciliation. C’est le vœu de tous. Qu’il réconcilie tous les Ivoiriens en faisant rentrer tous les exilés. On se dit houphouëtistes, mais Félix Houphouët-Boigny n’a jamais voulu qu’un Ivoirien soit exilé", a fait savoir la native de Gbon.