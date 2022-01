CAN 2021 : Découvrez les résultats et le classement du Groupe A

Découvrez dans le Groupe A les résultats et classement des matchs de poule de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) 2021. Le Cameroun et le Burkina Faso sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Groupe A CAN 2021: le Cameroun termine en tête de classement devant le Burkina Faso

Dans le Groupe A, le Burkina Faso et le Cameroun ont empoché leur ticket pour les huitièmes de finale. Le Cap-Vert est encore dans l'attente.

Défait d'entrée par le Cameroun (2-1) puis victorieux contre le Cap-Vert (1-0), le Burkina Faso s'est qualifié dans la douleur en obtenant le match nul face à l'Éthiopie (1-1), ce lundi, lors de la dernière journée du groupe A.

Le Cameroun qui s’offre la première place du groupe a également fait match nul contre le Cap-Vert (1-1).

Le Cap-Vert a obtenu le match nul grâce à un penalty de Garry Rodrigues (1-1, 53e) et peut encore espérer se qualifier en faisant partie des meilleures troisièmes.

Résultats Groupe A

1ere journée

Cameroun – Burkina Faso 2 – 1

Cap-Vert – Ethiopie 1 – 0

2e journée

Burkina Faso – Cap-Vert 1 – 0

Cameroun – Ethiopie 4 – 1

3e journée

Cap-Vert - Cameroun 1 – 1

Burkina Faso – Ethiopie 1 – 1

Le classement du groupe A:

1. Cameroun 7pts

2. Burkina Faso 4pts

3. Cap Vert 4pts

4. Ethiopie 1pt