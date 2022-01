CAF: Patrice Motsepe visite et félicite les Officiels de la CAN 2021

Le Président Motsepe réaffirme le soutien de la CAF aux officiels de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) de football qui se déroule depuis le 9 janvier au Cameroun, a annoncé dimanche la direction de communication de la Confédération africaine de football.

Motsepe aux arbitres et Officiels de la CAN: “les mots doivent être suivis d'actions et de résultats concrets”

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a effectué une visite au siège des officiels de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies à Douala, au Cameroun. Il a une fois de plus souligné le rôle clé des officiels de match dans les progrès du football en Afrique.

Il a notamment déclaré : "Ces derniers mois, nous avons parlé avec passion du développement et du progrès du football africain. Nous avons parlé de faire du football africain l'un des meilleurs du monde. Mais il ne peut s'agir uniquement de mots et d'idéaux; ils doivent être suivis d'actions et de résultats concrets. Les arbitres sont la clé de l'avenir et du développement du football africain. L'engagement envers les arbitres sous mon mandat à la CAF est l'un des piliers et un domaine d'action prioritaire."

La semaine dernière, une belle page de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies s'est écrite lorsque les arbitres Salima Mukansanga, Bouchra Karboubi et Carine Atemzabong sont devenues les premières femmes à officier dans la compétition.

"J'ai été comblé de fierté en regardant Salima (Mukansanga) et son équipe arbitrer ce match historique. C'était un moment tellement symbolique pour nous tous et pour notre continent. Nous devons donner des opportunités aux gens et je tiens à féliciter notre département des arbitres et nos instructeurs pour le merveilleux travail qu'ils accomplissent", a-t-il déclaré.