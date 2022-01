Miss Olivia Yacé chez le ministre Souleymane Diarrassouba

Après sa rencontre avec le couple présidentiel, la belle Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a été reçue par le ministre Souleymane Diarrassouba.

Olivia Yacé reçoit les bénédictions du ministre Souleymane Diarrassouba

La reine de la beauté ivoirienne, Olivia Yacé, se prépare tout doucement pour la finale du Concours Miss monde prévue pour le 16 mars 2022 à Porto Rico. En attendant, elle bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes et plus principalement du président Alassane Ouattara et de son épouse. En effet, Olivia Yacé et ses dauphines ont été reçues, il y a quelques jours, par le couple présidentiel. À l'issue de cette rencontre, la plus belle fille de Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance à la Première dame, Dominique Ouattara.

''Je me sens honorée d'avoir été reçue par la Première dame de la République de Côte d' Ivoire, madame Dominique Ouattara, marraine du concours Miss Côte d’Ivoire. Cette estime qui m'a été manifestée, non seulement à moi, mais aussi aux deux dauphines, au COMICI et à ma famille est une énième matérialisation de l'intérêt que la Première dame porte à cette compétition et de son souci de contribuer à la promotion du label ivoirien. Cette audience fut aussi l'occasion d'exprimer, à titre personnel, ma reconnaissance pour son soutien lors de ma mise au vert à Porto Rico. Chère marraine, soyez-en remerciée !'', a écrit Olivia Yacé sur sa page Facebook.

Quelques jours après cette rencontre avec le coupe présidentiel, Olivia Yacé qui est également la Miss Yamoussoukro 2021, a été reçue par le ministre du Commerce, Souleymane Diarrassouba, député de la capitale politique ivoirienne. Elle était accompagnée, pour l'occasion, par ses deux dauphines. ''Parrain attitré de la présélection régionale du Bélier, le ministre du Commerce, Souleymane Diarrassouba, vient de recevoir la miss Yamoussoukro 2021, Mlle Olivia Yacé, et ses deux dauphines régionales. Ce fut l’occasion pour le ministre de réitérer son soutien au comité Miss Côte d'Ivoire (COMICI) et de féliciter Mlle Olivia Yacé pour sa brillante participation au concours Miss Monde, avant de l’encourager pour la seconde étape de cette aventure'', informe le COMICI.