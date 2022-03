AS Monaco: La vérité sur le grand ménage annoncé sur le Rocher

Tout le monde dehors à l' AS Monaco. Dmitry Rybolovlev prépare un grand ménage. C’est ce que les médias annonçaient depuis quelques jours. Les dirigeants du club français du Rocher apportent un démenti.

AS Monaco: Dimitri Rybolovlev indécis, Aurelien Tchouameni convoité de partout

Le président de l'AS Monaco, Dimitri Rybolovlev, souhaite vraiment tout changer en fin de saison sur le Rocher?

Samedi soir, le journal «l'Equipe »annonçait de très grands changements à l'AS Monaco. Le président Dimitri Rybolovlev, très en colère après les mauvais résultats, aurait décidé de tout changer dans l'organigramme et donc faire partir le vice-président Oleg Petrov, le directeur sportif Paul Mitchell et surtout l'entraîneur Philippe Clément, tout juste arrivé à Monaco.

Mais le club monégasque a rapidement réagi et a démenti ces informations. «L’AS Monaco dément formellement les informations publiées ce samedi soir par le journal L’Equipe. Le Club regrette le timing de publication de ces informations à la veille de son match contre le leader du championnat et reste entièrement concentré sur les prochaines échéances»

Remplaçant d'un Niko Kovac remercié pour cause de résultats décevants, Philippe Clement n'y arrive pas. Nommé entraîneur de l'AS Monaco le 3 janvier dernier, le Belge ne fait pas mieux que son prédécesseur, loin de là, lui qui n'a par exemple remporté qu'un seul des huit derniers matchs disputés par ses Monégasques.

Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024, il devrait faire ses bagages, au plus tard à la fin de la saison actuelle. C'est en tout cas ce qu'annonce L'Équipe ce dimanche dans ses colonnes. Le quotidien sportif raconte même que le ménage va être beaucoup plus important au sein du club, puisque outre le départ annoncé de Philippe Clement, ce sont aussi le vice-président Oleg Petrov et le directeur sportif Paul Mitchell qui devraient plier bagages. Un souhait de changement radical émis par le président Dimitri Rybolovlev.

Le cas Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni a connu une ascension fulgurante du côté de l'AS Monaco. le milieu de 22 ans a vite confirmé tout son potentiel en brillant dans l'entrejeu avec le club de la principauté. Élément essentiel du système de Niko Kovac, il s'est imposé comme une référence à son poste en Ligue 1 au point de logiquement taper dans l'œil de Didier Deschamps.

Selon nos informations, plusieurs grosses écuries européennes se montrent actuellement intéressées par le joueur acheté à 20 millions par l'AS Monaco. Parmi eux, le Real Madrid qui apprécie tout particulièrement le profil du joueur et qui veut renforcer son milieu avec un Modric et Kroos vieillissants.

Mais le club madrilène n'est pas le seul sur le dossier. Le PSG est aussi une piste réelle. Le club de la capitale étudie le dossier depuis plusieurs mois maintenant et le joueur serait considéré comme un renfort de taille pour le milieu parisien. Mais l'incertitude en coulisse (l'avenir de Leonardo notamment) ne facilite pas la chose pour le moment.

En Angleterre, Tchouameni est aussi très largement suivi. Selon nos indiscrétions, le Liverpool de Jürgen Klopp est aussi sur le coup. Avec la volonté de recruter au milieu de terrain pour l'après Henderson et Milner, les Reds s'intéressent de près au joueur formé à Bordeaux qui n'a jamais caché son amour pour le football anglais.

Chelsea est également sur le coup et suit le joueur lui aussi depuis de nombreux mois. Mais la situation actuelle du club londonien pourrait ralentir considérablement les Blues dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, l'AS Monaco ne vendra pas son prodige pour moins de 50 millions d'euros alors qu'une clause permet à Bordeaux de toucher 20% de la plus-value.