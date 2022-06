Pluies: La SODEXAM annonce des précipitations records jusqu'en août

La Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique de Côte d'Ivoire (SODEXAM) annonce des tendances pluviométriques excédentaires sur les zones du Sud et du Nord du pays.

Sodexam: Des précipitations records jamais observées ces trentes dernières années en Côte d’Ivoire

Les prochains jours, semaines et mois s’annoncent pluvieux en Côte d’Ivoire. Un temps habituel pour ce début de la grande saison des pluies. Après une mi-juin plutôt clémente, la pluie s’est installée. Cette semaine est encore maussade, avec des pluies intermittentes dans la majeure partie du pays, selon Dr Daouda Konaté, directeur de la Météorologie Nationale de la Sodexam qui était l’invité de la conférence hebdomadaire “Tout savoir sur” du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), du mardi 14 juin 2022 à Abidjan-Plateau.

Selon le météorologue, ces précipitations records jamais observées ces trente dernières années, laissent entrevoir des risques d’inondation. Pour cette grande saison de pluie de 2022 où les cumuls pluviométriques attendus sont en général à la tendance normale, il est prévu pour la période allant de Juin à Août 2022, des cumuls saisonniers excédentaires par rapport à la moyenne des 30 ans de 1991-2020 dans le Nord-ouest et le Sud-est du Littoral de la Côte d’Ivoire (supérieurs à 800 mm pour le Nord-ouest et supérieur à 640 mm pour le Sud-est).

Pour la période allant de Juillet à Septembre 2022, les prévisions indiquent des cumuls saisonniers excédentaires par rapport à la moyenne des 30 ans de 1991- 2020 dans le Nord-ouest (supérieurs à 880 mm). Pour le reste du pays, il est prévu des cumuls saisonniers proches de ceux de la moyenne des 30 ans.

Codes couleurs d’alerte météo

Occasion pour Dr Daouda Konaté d’éclairer les populations sur les codes couleurs d’alerte, en référence aux bulletins météo publiés au quotidien par ses services.

“Le Jaune indique une quantité de pluie attendue comprise entre 50 et 70 mm sous 12H. S’il pleut, l’eau peut ruisseler normalement sur les routes sans danger. Généralement les gens baissent la garde.

A l’Orange, la situation commence à être critique. De fortes pluies sont attendues entre 70 et 120 mm sous 12H. Ce qui veut dire que des désastres peuvent être envisagés en cas de pluie. Cela requiert une vigilance plus particulière de tous les acteurs pour une réponse appropriée.

Enfin, le code Rouge, très rare, signifie que le phénomène est très imminent et pourrait faire d’énormes dégâts matériels et/ou humains. Les quantités de pluie attendues sont de plus de 120 mm sous 12H”, a indiqué l’émissaire de M. Jean-Louis MOULOT, Directeur Général de la Sodexam.

Les principaux domaines d'activités de la Sodexam de Côte d’Ivoire sont: la Navigation Aérienne, la Gestion des Aérodromes, la Sûreté et la Gestion Aéroportuaire, la Médecine Aéronautique et Aéroportuaire, et la Météorologie dont les activités détiennent la certification ISO 9001 version 2015 depuis juin 2020.

Au titre de la surveillance climatique et météorologique, la SODEXAM dispose en propre

de : 14 stations météorologiques de référence, 18 stations agro climatologiques, 9 stations pluviométriques pour le District d’Abidjan et 34 stations agro climatiques en partenariat.