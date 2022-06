CAF Ballon d'Or: Haller et Kessié nominés, les fans du foot en colère

La CAF a publié la première liste des nominés pour les CAF Awards 2022 qui se tiendront le 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc. Une liste jugée très subjective où le Sénégal de Sadio Mané, champion d’Afrique en titre, aligne 5 joueurs devant l’Egypte, 4, et deux ivoiriens, à savoir Sébatien Haller d’Ajax et Franck Kessié recruté au Barça, cet été.

Ballon d’Or : Seko Fofana absent là où des joueurs ayant fait une mauvaise saison, sont nominés - CAF Awards 2022

Après une sabbatique, la CAF a décidé d’organiser les CAF Awards 2022 au Maroc en juillet. Ce jeudi, l’instance a dévoilé sur ses canaux officiels, la liste des 30 nominés pour le trophée du joueur africain de l’année. Et là, les fans de foot ont noté quelques irrégularités.

D’abord, beaucoup se demandent les critères utilisés par l’instance pour élaborer cette liste jugée très subjective. Ils pensent évidement que la CAF a un peu trop privilégié la Coupe d’Afrique des Nations 2021, une compétition qui n’a duré que 3 à 4 semaines. Logiquement, on y retrouve des joueurs moyens durant la CAN 2021 mais ayant fait une mauvaise saison.

Des fans de foot en colère

«Bertrand Traore a à peine joué un seul match pour Villa. Est-ce parce qu’il joue à l’étranger qu’il est nominé ? La plupart des gens ici ne méritent pas d’être nominés».

«C’est incroyable 0 crédibilité ! Elneny qui a joué deux matchs pendant la saison, et Ismail Bennacer qui a gagné le championnat avec l’AC Milan n’est pas nominé. C’est honteux, du n’importe quoi des joueurs n’ont aucun titres cette sont nominés jusqu’à quand ? ».

« N'importe quoi CAF de merde comme toujours même pour ça c corruption ya des joueurs qui mérite pas des joueurs que je connais même pas aller nvm putain benaser ya pas Andy Delort Slimani Brahimi Aissa mendi il sont plus méritants que la plupart des joueurs nominés »

« Avoir joué la CAN est un critère de nomination ? Seko Fofana sort d’une grosse saison avec Lens avec la clé le prix Marc Vivien Foe et faisant partie de l’équipe type de la saison de L1 comment on pourrait expliquer son absence dans cette liste ? »