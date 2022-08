"En couple" avec Carmen Sama, Sidiki Diabaté se rallie à Tina Glamour

Le chanteur malien, Sidiki Diabaté, a apporté son soutien à la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, qui célèbre ses 30 ans de carrière le 12 août prochain.

Sidiki Diabaté apporte son soutien à Tina Glamour

Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour a récemment dévoilé comment elle entend célébrer la commémoration de l'an 3 du décès de son fils, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

'' J'ai professionnellement démarré ma carrière en 1992. Cela me fait exactement 30 ans de présence sur la scène musicale. Des années de carrière que j'ai décidé de célébrer le 12 Août 2022 à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville avec un grand concert live. Le choix du 12 Août n'est pas fortuit. C'est la date du décès de mon fils Arafat. Oui, votre star'', a indiqué Tina Glamour qui n'a pas oublié non plus, sa fille Bb Carla, décédée il y a quelques mois.... Ce concert du 12 août est celui de mon âme. Il m'a été inspiré par Dieu. Donc, s'il n'y avait que deux personnes dans la salle, je donnerais quand même le meilleur de moi. Comme je l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui m'a inspiré ce spectacle. Donc, il va lui même remplir cette salle. Mon "derrière est soudé et scellé" par le Seigneur. Je n'ai donc pas peur. J'ai le soutien de mes proches et de ma famille'', a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

A quelques jours de ce concert, Tina Glamour a reçu le soutien du chanteur malien et ami de son défunt fils, Sidiki Diabaté. ''À tous mes Dmusic fans de la Côte d'Ivoire, pour les 30 ans de la carrière de maman Tina, prévus pour ce 12 Août au palais de la culture d'Abidjan, je vous offre des tickets d'une valeur d'un million de francs CFA. Mobilisation générale pour elle (...) Pour retirer lesdits tickets, un endroit vous sera communiqué très prochainement. À très bientôt'', a informé Sidiki Diabaté.

Pour rappel, Sidiki Diabaté a récemment révélé être en couple avec la veuve de son ami, Carmen Sama. Il s'était également affiché sur la toile avec la fille du Daishikan, Rafna Houon. Chose que Tina Glamour n’avait pas du tout appréciée. Elle était même montée au créneau pour demander au chanteur malien de ne plus exposer sa petite-fille sur la toile.