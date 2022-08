Russie: Vladimir Poutine disposé à fournir des armes à ses alliés

La Russie et son président Vladimir Poutine sont plus que jamais lancés dans une offensive diplomatique sans précédent. Mûe par une volonté manifeste de renforcer son hégémonie en Afrique, en Amérique latine puis en Asie, la Russie entend aider ces différents continents dans le domaine de la technologie militaire de pointe.

Vladimir Poutine disposé à soutenir ses alliés sur le plan militaire

La guerre à distance entre la Russie et les États-Unis en ce qui concerne leurs influences dans certaines zones du monde (Afrique, Amérique latine, Asie), se poursuit dans un contexte marqué par l’offensive russe en Ukraine.

Alors que l’occident tente d’isoler la Russie en lui infligeant des sanctions économiques commerciales et diplomatiques, Vladimir Poutine et ses collaborateurs déploient leur stratégie de contre-offensive pour consolider leurs influences sur l’échiquier mondial. En ce sens, Vladimir Poutine entend développer un partenariat militaire solide avec ses alliés en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

S’exprimant à Moscou lundi à l’occasion d’un salon militaire, Vladimir Poutine a annoncé que son pays « est prêt à offrir à ses partenaires et alliés les types d'armes les plus modernes. Des armes légères aux véhicules blindés et à l'artillerie, en passant par les avions de combat et les drones », a-t-il déclaré.

Le chef du Kremlin assure que son pays est disposé à fournir des artilleries militaires de pointes à ses alliés qui sont confrontés à des problèmes d'insécurité et de terrorisme. « La Russie pourrait proposer de nouveaux modèles et systèmes dont beaucoup ont "des années, voire des décennies d'avance sur leurs homologues étrangers, et leur sont nettement supérieurs en termes de caractéristiques tactiques et techniques», précise Poutine.

Des exercices militaires de pointe

Par ailleurs, Vladimir Poutine a incité ses alliés à envoyer leurs militaires pour venir faire des exercices militaires d'envergure en Russie afin de renforcer leurs capacités militaires pour faire face aux nombreux défis sécuritaires.

L'arsenal militaire de la Russie est sans conteste l'un de plus puissants et les plus modernes au monde. La Russie est la deuxième puissance militaire (hors nucléaire) après les Etats-Unis et la première puissance militaire nucléaire.