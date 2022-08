FIF: Pourquoi Roger Ouegnin n’a pas soutenu Didier Drogba

Le président de l'Asec Mimosas, Me Roger Ouegnin, a dévoilé la principale raison pour laquelle il n’a pas soutenu Didier Drogba lors des récentes élections à la Fédération ivoirienne de football ( Fif).

Me Roger Ouegnin: ‘’ Je te demande (Didier Drogba) de venir avec nous, tu choisis d'aller seul. Tant pis!‘’

Au lendemain des élections à la Fédération ivoirienne de football, sanctionnées par la défaite de Didier Drogba, de nombreux supporters de l'Asec Mimosas, l'un des clubs les plus populaires de Côte d'Ivoire, ont affiché leur mécontentement à l'encontre de leur président Me Roger Ouegnin.

En effet, le tout-puissant président du club Jaune et Noir, a balayé du revers de la main, les alléchantes propositions de l’ancien buteur de Chelsea, pour accorder son soutien à Yacine Idriss Diallo. Pour certains observateurs, Roger Ouegnin est même le géant qui se trouve derrière le nouveau président de la Fif.

Le président de l'Asec avait même été conspué quelques jours après les élections, lors d'un match qui opposait son équipe à la formation du Lys de Sassandra qui a gagné la sympathie des populations pour avoir été le seul club de Ligue 1 à avoir voté Didier Drogba.

Me Roger Ouegnin s'est enfin prononcé, pour la toute première fois, sur ces élections, lors de la récente Assemblée générale ordinaire de l'Asec Mimosas, qui a eu lieu dans la commune de Treichville. Et il a donné la principale raison pour laquelle il a décidé de ne pas soutenir Didier.

‘’ Quand Drogba est arrivé pour lancer sa campagne et dire aux gens qu'il était candidat, il a eu l'amabilité de venir me voir en premier (...) il vient me voir pour que j'ai son soutien.Je lui ai dit (...) Moi je te respecte(...) Moi je cherche un président de fédération qui va me dégager ces gens qui sont là ... Et puis, apparaît Idriss Diallo. Lui je le connais... Je n'ai pas d'aprioris...Et tu sais il y a eu un tournant et je lui ai dit (à Drogba ). Comment vous pouvez dénoncer les marmailleurs, la mauvaise gestion, etc. et puis vous allez en assemblée générale et vous votez le quitus? Excuse-moi mais mon idée est faite, c'est terminé. Et j'ai dit: Didier, tu es mal entouré. Les gens qui t'entourent, présidents de Clubs, ils ne peuvent même pas me regarder(...) parce que je les connais. il y en a un aujourd'hui, le président du club du peuple), il a fait partie des comités exécutifs, il a couvert toutes les malversations et aujourd'hui, il reçoit plein de choses ... Je te demande (Didier) de venir avec nous, tu choisis d'aller seul. Tant pis!‘’, a-t-il révélé.