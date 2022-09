Côte d’Ivoire : Voici pourquoi Alassane Ouattara s’envole pour le vatican

L’annonce a été faite par Amadou Coulibaly le mardi 5 septembre 2022 lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, sera en visite officielle au Vatican le samedi 17 septembre 2022.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara bientôt en visite officielle au Vatican

Un Conseil des ministres a eu lieu le mardi 5 septembre 2022 sous la présidence d’ Alassane Ouattara au Palais de la présidence de la République à Abidjan-Plateau. Selon Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, le chef d’État ivoirien effectuera une visite officielle le samedi

"Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Saint-Siège", a fait savoir le ministre de la Communication et de l’Économie numérique.

Il a également précisé qu’ Alassane Ouattara "et son hôte saisiront l’opportunité de cette rencontre pour évaluer les relations bilatérales entre notre pays et le Saint-Siège et explorer de nouvelles perspectives de coopération".

Le président ivoirien s’était déjà rendu au Vatican dans le cadre d’une visite d’État. L’ancien directeur adjoint du FMI (Fonds monétaire ivoirien) était accompagné pour l’occasion de son épouse, Dominique Ouattara ainsi que de membres du gouvernement et de son cabinet.