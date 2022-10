États-Unis : En prison, R Kelly gagne plus de 30 milliards F CFA en un an

Robert Sylvester Kelly, plus connu sous le nom R Kelly, croupit actuellement en prison où il purge une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour trafic et exploitation sexuelle de mineurs, extorsion, corruption et travail forcé. Malgré ce passage trouble de sa vie, la star de 55 ans a récemment récolté plus de 30 milliards de francs CFA entre 2021 et 2022.

États-Unis : En prison, R Kelly continue de battre des records

Selon une information publiée par le site Mediamass qui cite People With Money, le chanteur de RnB R Kelly fait partie de la liste privilégiée des "chanteurs les mieux payés du monde" publiée par le magazine économique américain le lundi 3 octobre 2022.

En effet, l'auteur du tube "I Believe I can fly" a récolté la bagatelle somme de 46 millions d'euros (plus de 30 milliards de francs CFA) en un an, soit de septembre 2021 à septembre 2022. Notre source précise que cela représente une augmentation de 20 millions d'euros en comparaison avec l'année écoulée.

On apprend que le classement des chanteurs les mieux payés du monde s'établit en tenant compte des gains directs et des revenus provenant des publicités, des royalties et d'autres investissements. La fortune personnelle de R Kelly est estimée à environ 145 millions d'euros.

L'histoire musicale de R Kelly débute véritablement en 1989 quand il prend part au Big Break, un célèbre concours télévisé aux États-Unis. En 1992, le jeune Robert sort son premier album dénommé "Born into the 90's" sous la coupole R Kelly and Public Annoucement. C'est en 1993 qu'il livre son premier album solo.

Le titre "I believe I can fly" est sans contexte l'une de ses meilleures chansons. La chanson a été positionnée à la deuxième place au Billabord Hot 100. Avec ce titre mister Kelly nominé trois fois aux Grammy Awards de 1998. Depuis juin 2022, le compositeur américain a écopé d'une de peine de 30 ans de réclusion criminelle. Il est accusé d’exploitation sexuelle de mineurs, extorsion, corruption et travail forcé.