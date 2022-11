Coupe du monde 2022: Un Lion de l'Atlas du Maroc déclare forfait

Mauvaise nouvelle pour le Maroc et son milieu offensif Amine Harit. A exactement 6 jours du démarrage de la 22e édition de la Coupe du monde Qatar 2022, Amine Harit s’est blessé avec l’Olympique de Marseille le dimanche face à l’AS Monaco. Le joueur de 25 ans est contraint de déclarer forfait pour le mondial qatari.

Le Maroc sevré d'Amine Harit pour la Coupe du monde Qatar 2022

Convoqué par Walid Regragui pour disputer sa deuxième Coupe du monde avec le Maroc, Amine Harit ne sera finalement pas du rendez-vous. Victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche contre l’AS Monaco, le milieu offensif va manquer la 22 e édition de la Coupe du monde.

Dimanche 13 novembre à l’occasion de la 15 e journée de Ligue 1, l’AS Monaco recevait l’OM. Si les Phocéens s’étaient imposés (3-2), la blessure de l’international marocain Amine Harit a quelque peu gâché la fête. En effet, le Lion de l’Atlas s’est blessé suite à un contact avec Axel Disasi, le défenseur monégasque.

Coup du destin ?

La semaine dernière, l’international marocain de 25 ans déclarait en conférence de presse que s’il devait rater la Coupe du monde lors du dernier match de son club avant la compétition, ce serait un sort du destin. Fort malheureusement cette tendance s’est confirmée et l’ancien joueur de Schalke 04 n’a pas pu retenir ses larmes ce dimanche lorsqu’il est sorti sur civière.

Les mots de consolation de Didier Deschamps

La blessure d’Amine Harit doit sans doute faire mal au sélectionneur du Maroc, Walid Regragui. Contrairement au technicien de 46 ans qui ne s’est pas encore prononcé, officiellement sur l’incident, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France a apporté son soutien au joueur de l’OM.

« Je lui souhaite le plus prompt rétablissement, mais ce sont des actions de jeu, de contact, je ne vais pas... Dans le sport, il y a des blessés à l'entraînement, parfois seul. Le football est un sport de contact. Ça peut arriver. Et quand vous êtes défenseur, il y a plus de probabilités que vous blessiez plutôt que vous vous blessiez. Je sais que Axel est désolé, mais il ne va pas culpabiliser », a déclaré le sélectionneur des Bleus dans des propos relayés par RMC Sport.

Le Maroc se retrouve dans le groupe F en compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie.