MMA: L'entraîneur de Francis Ngannou fait une grande annonce

A quand le retour de Francis Ngannou sur l’Octogone ? Son entraîneur Éric Nicksick vient de donner un indice qui enflamme les réseaux sociaux.

Éric Nicksick lance des indices sur le retour de Francis Ngannou

Après sa rupture des ligaments croisés en janvier dernier, Francis Ngannou poursuit sa rééducation progressive. Le natif de Batié qui pèse plus de 120 kilos et dont le jeu se base sur la puissance et l’explosivité ne peut aucunement précipiter son retour sur l’Octogone au risque de retomber dans ses travers. Alors que ses fans sont impatients de le voir retrouver son réel niveau et combattre à nouveau, son entraîneur Éric Nicksick vient de donner un indice concernant son retour sur la scène.

Sur son compte Twitter, Éric Nicksick a lancé « Vous êtes occupés le 4 mars ? « Cette question qui paraît anodine ne l’est pas du tout puisque la date du 4 mars 2023 est celle prévue pour la tenue de l’UFC 285.

Si Éric Nicksick ne joue pas avec les nerfs des fans et des observateurs, le retour de Francis Ngannou serait déjà programmé. C’est d’autant plus crédible que la rumeur d’un duel face à Jon Jones lors de cet événement tourne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

D’un autre côté, l’autre adversaire potentiel du camerounais, Cyril Gane qui a été victime récemment d’une fracture à la main a déclaré également sur ses réseaux sociaux qu’il sera de retour sur l’Octogone en mars 2023.

De toute façon, l’espoir est désormais de retour dans les cœurs des fans du Prédator et des amoureux du MMA qui n’attendent que l’année 2023 pour vibrer à nouveau au rythme des combats époustouflants entre les grandes stars de la discipline.

Outre son projet de retour sur la grande scène, Francis Ngannou doit également régler au plus vite ses soucis avec Dana White afin de prolonger son contrat avec l’UFC qui s’expire le 1er janvier prochain.