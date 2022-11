Côte d'Ivoire: Peter 007 déballe tout sur son aventure avec Emmanuelle Keita

Peter 007 était l’invité de l’émission ‘’ALLO CAVIAR ALL STARS’’ sur la chaîne Life tv du lundi 28 novembre 2022 autour du thème : ‘’Le kpaflotage dans le couple’’.

Peter 007 perd en considération auprès des internautes

L'aventure amoureuse entre les blogueurs Peter 007 et Emmanuelle Keïta, avait démarré en grande pompe sur les réseaux sociaux en juillet 2021, avec une demande en mariage digne d'une film romantique. Et c'est également en grande pompe qu'un peu plus de 4 mois plus tard, cette relation s'est achevée. Un an après la rupture de ses fiançailles avec la ravissante influenceuse ivoirienne Emmanuel Keita, Peter 007 est revenu sur les raisons de leur séparation.

‘’J’ai été plusieurs fois victime de mensonge dans mes relations. Le plus difficile était ma dernière relation. J’ai trouvé le père de ses enfants chez elle dans sa chambre (il était 3 heures du matin). Je lui ai demandé le monsieur fait quoi ici ? Elle est tombée et a commencé à trembler gbougbougbou’’, a-t-il révélé, ajoutant qu’Emmanuelle Keita était la première à lui faire des avances. Mais ce que les internautes reprochent déjà à 007, c’est de régler ses comptes à la télé. Pour certains internautes le blogueur ivoirien a manqué de sagesse et d’éducation.

A travers ce court instant, inconsciemment peut-être, l’ex garde du corps du président Laurent Gbagbo a donné une côte de popularité à la mère de la ‘’Ekland’’ (fans d' Emmanuelle Keita). Suite à l’émission, des posts et commentaires de respect et d’amour à l’influenceuse, sont allés crescendo.

Invitée récemment à l'émission Showbuzz sur la chaîne NCI, Emmanuelle Keita avait, par contre, elle, fait preuve de retenue sur la question de leur relation à la télé. " L'éducation que j'ai reçue de ma mère ne me permet d insulter un homme qui a baissé ma culotte ", avait-elle répondu. Une chose est évidente: le passage de Peter 007 à l’émission ‘’ALLO CAVIAR ALL STARS’’ a manqué de sagesse, à en croire des internautes.

Mariam Ouattara : Afrique-Sur7.ci