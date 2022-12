Olo Kpatcha supplie Arnaud Jaguar de ne pas laisser mourir l’héritage d’ Arafat

Depuis le décès de son frère et ami DJ Arafat, Olo Kpatcha fait partie des gardiens du temple de la Yôrôgang, fondée par l’ancienne star du coupé décalé. Dans une publication faite sur sa page Facebook, l’ex-compagnon de Houon Ange Didier, interpelle Arnaud Jaguar sur la préservation des biens du "père" de la Chine.

Après la mort d’ Arafat, Olo Kpatcha demande à Arnaud Jaguar d’assumer son rôle de manager

Suite à la mort tragique de DJ Arafat, l’on se souvient que sa mère Tina Glamour et quelques uns de ses amis de la Yôrôgang Gang se sont empoignés sur les réseaux sociaux. Trois ans après, l’empereur Olo Kpatcha trouve que l’héritage de l’ancien roi du coupé décalé se meurt.

‘’La Yôrôgang est un état d’esprit et un esprit d’équipe. Avant de partir, il t'a minutieusement choisi comme son dernier manager (Arnaud jaguar). Je sais que tu as traversé beaucoup d’épreuves et tu as décidé de tout abandonner et de reconstruire ta vie en Europe. J’adhère à ton choix, mais tu peux vivre là-bas et jouer ton rôle de manager général’’, a-t-il sollicité

Pour lui, cet abandon autour des œuvres du père de Rafna n’honore pas la mémoire de la légende qu’il est. ‘’Il t’a donné cette renommée alors revoir ta position, car les œuvres de l’artiste, ainsi que son image disparaissent. Il est temps que tu assumes ton rôle de manager, frère, en laissant derrière toi histoires et querelles pour immortaliser notre Légende Dj Arafat’’, a-t-il exhorté à Arnaud Jaguar ex-manager du Daïshi.

Dans son élan, l’empereur Olo lance également un message à Yvan Trésor, un autre membre de la tribu chinoise. ‘’A toi mon petit frère Yvan Trésor, depuis ta position saches que tu demeures un artiste influent de la Yôrôgang. La Yôrôgang a besoin de tous ses talents et tu en fais partie. Remets-toi au travail pour faire plaisir à ton défunt ami et surtout à tes fans’’, a-t-il ajouté.

Nul n’est censé ignorer le froid qui existe entre Tina Glamour et Arnaud Jaguar, anciennement manager du Daïshi. Cela est de même pour Olo Kpatcha et bien d’autres membres de la Yôrôgang. La mère du commandant Zabra accepterait-elle que ces derniers reprennent les choses en main ?

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci