Gohou Michel parle de sa ''femme'' Clémentine: ‘’On s’enfermait et on…’’

Gohou Michel et Clémentine Papouet sont deux comédiens ivoiriens appréciés en Côte d’Ivoire et au-delà des frontières. Dans la série ‘’Ma famille’’ et ‘’Ma grande famille’’, leur rôle de couple est tellement vrai, qu’on pense que les acteurs ont une relation. Au micro de TV5 Monde, Gohou Michel donne le secret de cette complicité.

Gohou Michel trahit un secret sur sa complicité avec la comédienne Clémentine Papouet

Les comédiens Gohou Michel et Clémentine Papouet jouent à la perfection leur rôle de mari et femme dans la série ‘’Ma famille’’ et ‘’Ma grande famille’’. Tantôt complices et tantôt opposés, les deux acteurs sont appréciés par les téléspectateurs. Par ailleurs, ils incarnent parfaitement les différentes scènes que des gens croiraient qu’ils vivent ensemble. Pour mettre les quelques téléspectateurs sur la piste, Gohou Michel a accordé une interview au média francophone TV5 Monde à l’occasion de son spectacle en France.

Le comédien le plus adulé de Côte d’Ivoire a trahi un secret sur sa complicité avec la comédienne Clémentine Papouet. ‘’Quand on nous donne le scénario, Clémentine et moi, on s’enferme quelque part et on le travaille pour le bonheur des téléspectateurs parce qu’il fallait sortir quelque chose d’originale et c’est cette originalité qui plait à l’Afrique’’, déclare-t-il.

Leur jeu de scène n’est vraiment pas le fruit du hasard, parce que Gohou Michel et Clémentine Papouet s’imprègnent de la réalité autour d’eux pour rendre authentique leur rôle sur le petit écran. ‘’Il faut dire que ce sont des faits de tous les jours, c’est ce qu’on a toujours vécu et remarqué autour de nous, on voit dans des foyers où des maris sont malmenés’’, confie-t-il.

Mais, l’originalité et la touche exceptionnelle, Gohou Michel en dit plus. ‘’Quand j’ai eu ce rôle de la part de Akissi Delta, je me suis retranché chez moi, j’ai réfléchi à l’orientation que je dois donner à ce rôle, qu’est-ce qu’il faut mettre comme astuces pour ressortir ce que les gens n’ont pas l’habitude de voir ?’’, souligne-t-il.

Malika Victoria