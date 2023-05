Cameroun : La chanteuse Mani Bella a donné naissance à son 4ème enfant

La chanteuse camerounaise Mani Bella est devenue maman pour la quatrième fois. Elle a partagé la bonne nouvelle à travers une photo du bébé et elle sur sa page Facebook.

Les mélomanes africains et particulièrement ceux du Cameroun, ont dû remarquer l’absence de la chanteuse Mani Bella sur les différentes scènes ces derniers temps.

L’interprète de la chanson à succès ‘’Pala-Pala’’, qui était également très active sur la toile, avait disparu. Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur cette disparition des scènes, des écrans de télévision et des scènes de spectacles.

En effet, la chanteuse camerounaise qui était enceinte depuis, vient de donner naissance à un petit garçon. C’est sur sa page Facebook, couchée sur son lit d’hôpital; son bébé couché dans une couveuse à côté d’elle, qu'elle a partagé la bonne nouvelle à ses fans.

‘’Il est enfin là ! Le Prince Ehan. Bienvenue mon fils. Sois infiniment béni mon bb. Merci à tous pour votre soutien mes loves’’, écrit-elle.

Le garçon né le mercredi 17 mai à 15h 53 mn, est le quatrième enfant de Mani Bella. La chanteuse est déjà maman de trois autres enfants dont deux garçons et une fille.

Les célébrités de la musique africaines comme Lady Ponce, Fanicko, Mimie, Majoie ayi, TNT ainsi que Les influenceurs ivoiriens Camille Makosso et Apoutchou National, ont rapidement adressé des commentaires de félicitations à Mani Bella, au papa et souhaité bonne arrivée au monde au petit garçon.

‘’Bienvenue mon adorable prince. Mes félicitations aux parents’’, a écrit sa consoeur Lady Ponce.