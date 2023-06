Keyna Ipupa charge son père Fally Ipupa: “Je suis ton seul problème”

Fally Ipupa a renié sa fille, Keyna Ipupa, lors d’une sortie médiatique. Après ses déclarations, cette dernière a répondu à son père dans une publication.

Le chanteur congolais, Fally Ipupa a définitivement tiré un trait sur sa fille aînée, Keyna Ipupa dont le nom tatoué sur le corps de son père, a été effacé.

Le geste a énormément choqué de nombreux internautes. El Professor, l’autre sobriquet de l’artiste, a expliqué dans une interview, sa décision de retirer le nom de sa fille aînée.

‘’Si j’ai décidé d’enlever le nom de ma fille, tatoué sur mon corps, c’est tout simplement parce qu’elle me considère comme un père mort’’, déclarait-il.

Mais, Keyna Ipupa qui semble intraitable, reste toujours sur la défensive avec son géniteur. Elle est même imperméable à ses déclarations.

Dans une publication très controversée, elle vient de répondre en anglais à Fally Ipupa. “Fuck your 99, i’m your one problem” (“J’emmerde tes 99 ans, je suis ton seul problème”), réplique-t-elle.

En outre, l’affaire qui oppose le chanteur congolais à sa fille, Keyna Ipupa, qui n’est plus un secret de polichinelle en République Démocratique du Congo (RDC), a fait réagir de nombreux artistes congolais.

C’est le cas du chanteur Fabregas surnommé le Métis noir, qui s’est prononcé sur le sujet ce jeudi 8 juin lors de son passage à l’émission ‘’Bosolo na Politik’’.

‘’Je ne veux pas être celui qui ne s’est pas chamaillé avec sa famille mais plutôt un petit-frère et collègue artiste musicien’’, dit-il.

Et de couper court : ‘’Moi je pense que ce qui est arrivé à notre vieux, lui est arrivé en tant que parent et citoyen. Si c’était en tant que musicien, je pourrais émettre mon point de vue. Si j’avais des choses à dire à Fally en tant que grand-frère, je pense que j’ai son numéro’’.